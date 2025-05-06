OGM 3477 Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman Duyurulacak? Adayların Gözü Sonuç Ekranında!

OGM, 2674 Destek Personeli (Şoför – Operatör) ve 803 Destek Personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri) olmak üzere toplam 3477 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış adaylar arasından 17 Mart ile 28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Başvuruların değerlendirme süreci Orman Genel Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülüyor. Adayların yerleştirme işlemleri, tercih ettikleri ildeki pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak, her il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere bir sıralama esas alınarak belirlenecek. Eşit puan durumunda ise sırasıyla diploma notu yüksek olan, mezuniyet tarihi daha önce olan ve yaşı daha büyük olan adaylara öncelik tanınacak.

1 OGM Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? <p>OGM personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir tarih henüz duyurulmamış olsa da, yapılan öngörülere göre sonuçların <strong>Mayıs ayının ikinci haftası içerisinde</strong> ilan edilmesi bekleniyor.</p>

2 Sonuçlar Nereden Öğrenilecek? <p>Adaylar, yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için iki farklı platformu takip edebilecekler:</p><ul><li><strong>Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu</strong></li><li><strong>Orman Genel Müdürlüğü resmi internet adresi (www.ogm.gov.tr)</strong></li></ul><p>OGM, sonuçların açıklanmasının ardından adaylara ayrıca bir tebligat yapmayacak.</p>