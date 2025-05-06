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OGM 3477 Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman Duyurulacak? Adayların Gözü Sonuç Ekranında!

Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarına yapılacak olan 3477 sözleşmeli destek personeli alımı için başvurular 28 Mart 2025 tarihinde sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından, binlerce adayın merakla beklediği sonuçların ne zaman açıklanacağı sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşti.

06 Mayıs 2025 | 14:38
OGM 3477 Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman Duyurulacak? Adayların Gözü Sonuç Ekranında!

OGM, 2674 Destek Personeli (Şoför – Operatör) ve 803 Destek Personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri) olmak üzere toplam 3477 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış adaylar arasından 17 Mart ile 28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı.

Başvuruların değerlendirme süreci Orman Genel Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülüyor. Adayların yerleştirme işlemleri, tercih ettikleri ildeki pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak, her il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere bir sıralama esas alınarak belirlenecek. Eşit puan durumunda ise sırasıyla diploma notu yüksek olan, mezuniyet tarihi daha önce olan ve yaşı daha büyük olan adaylara öncelik tanınacak.

 

 

 

1 OGM Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

OGM Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? <p>OGM personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir tarih henüz duyurulmamış olsa da, yapılan öngörülere göre sonuçların <strong>Mayıs ayının ikinci haftası içerisinde</strong> ilan edilmesi bekleniyor.</p>

2 Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?

Sonuçlar Nereden Öğrenilecek? <p>Adaylar, yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için iki farklı platformu takip edebilecekler:</p><ul><li><strong>Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu</strong></li><li><strong>Orman Genel Müdürlüğü resmi internet adresi (www.ogm.gov.tr)</strong></li></ul><p>OGM, sonuçların açıklanmasının ardından adaylara ayrıca bir tebligat yapmayacak.</p>

3 Yerleşmeye Hak Kazanan Adaylar İçin Önemli Duyuru

Yerleşmeye Hak Kazanan Adaylar İçin Önemli Duyuru <p>Yerleştirmeye hak kazanan adayların işe başlamak için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman bilgileri de yine Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden duyurulacak. Adayların bu duyuruları dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya başvuruda bulunmayan adaylar, yerleştirme haklarını kaybedeceklerdir.</p><p>Adayların, sonuçların açıklanacağı tarih ve işe başlama süreci ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesini düzenli olarak kontrol etmeleri önem arz etmektedir.</p>
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Ford Otomotiv (FROTO) bedelsiz tarihi belli oldu
Konkordato sürecindeki şirketten açıklama var
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (5 Mayıs)
Trump'ın sözlerinin hisseleri vurduğu son sektör
Boğaziçi Beton (BOBET) temettü tarihi ve miktarını duyurdu
5 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Çimbeton'dan Rekabet kararıyla ilgili açıklama
Forte Teknoloji'den Rekabet Kurumu başvurusu
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