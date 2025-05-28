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Pegasus'tan yurt dışı bilet kampanyası: 1 Euro + Vergilerle... İşte uçuş listesi

Pegasus'un 1 Euro'dan başlayan yurt dışı bilet kampanyası başladı. Belirli rotalarda sunulan biletler Pegasus BolBol üyelerine özel olacak.

28 Mayıs 2025 | 16:22
Son Güncellenme: 28 Mayıs 2025 | 18:38
Pegasus'tan yurt dışı bilet kampanyası: 1 Euro + Vergilerle... İşte uçuş listesi

Pegasus Hava Yolları, seçili yurt dışı hatlarında 1 Euro + vergiler ile başlayan fiyatlarla bilet satışı yapıyor. Kampanyadan yararlanmak için biletleri 28-29 Mayıs tarihlerinde alınması gerekiyor.

İndirim, 150 bin koltukla sınırlı ve yalnızca Pegasus BolBol üyeleri için geçerli olacak. Belirlenen direkt yurt dışı Light Paket biletlerini, Pegasus'un mobil uygulaması veya flypgs.com üzerinden online olarak satın alınabiliyor.

Kampanya Tarihleri ve Koşulları:

  • Biletleme Tarihleri: 28 - 29 Mayıs 2025
  • Uçuş Tarihleri: 25 Ekim 2025 – 28 Mart 2026
  • Koltuk Sınırlaması: Yalnızca 150.000 koltuk ile sınırlı
  • Kimler Faydalanabilir: Sadece Pegasus BolBol üyeleri
  • Nasıl Alınır: flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden direkt yurt dışı Light Paket biletleri

Kampanya Kapsamındaki Uçuş Hatları:

Aşağıda, 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla sunulan seçili direkt yurt dışı uçuş hatları listelenmiştir:

Balkanlar ve Doğu Avrupa:

  • İstanbul - Ksamil / € 1,00
  • İstanbul - Saraybosna / € 1,00
  • Saraybosna - İstanbul / € 1,00
  • İstanbul - Tuzla / € 1,00
  • Tuzla - İstanbul / € 1,00
  • İstanbul - Sofya / € 1,00
  • Sofya - İstanbul / € 1,00
  • Atina - İstanbul / € 1,00
  • İstanbul - Atina / € 1,00
  • Priştine - İstanbul / € 1,00
  • İstanbul - Priştine / € 1,00
  • İzmir - Üsküp / € 1,00
  • Üsküp - İzmir / € 1,00
  • İstanbul - Üsküp / € 1,00
  • Üsküp - İstanbul / € 1,00
  • Bükreş - İstanbul / € 1,00
  • İstanbul - Bükreş / € 1,00
  • İstanbul - Zagreb / € 1,00
  • Zagreb - İstanbul / € 1,00
  • Prag - İstanbul / € 1,00
  • Bratislava - İstanbul / € 1,00
  • İstanbul - Bratislava / € 1,00
  • İzmir - Podgoritsa / € 11,00
  • Podgoritsa - İzmir / € 11,00
  • Ankara - Podgoritsa / € 11,00
  • Podgoritsa - Ankara / € 11,00

Kafkasya:

  • Erivan - İstanbul / € 1,00
  • İzmir - Bakü / € 1,00
  • Bakü - İzmir / € 1,00
  • Tiflis - Antalya / € 1,00
  • İstanbul - Kutaisi / € 1,00
  • Tiflis - İstanbul / € 1,00
  • İstanbul - Erivan / € 11,00
  • İstanbul - Gence / € 11,00

Orta Avrupa ve Almanya:

  • Ankara - Viyana / € 1,00
  • Viyana - Ankara / € 1,00
  • İstanbul - Viyana / € 1,00
  • Viyana - İstanbul / € 1,00
  • İstanbul - Charleroi / € 1,00
  • Kopenhag - İstanbul / € 1,00
  • İstanbul - Kopenhag / € 1,00
  • Kayseri - Köln / € 1,00
  • Köln - Kayseri / € 1,00
  • Düsseldorf - Kayseri / € 1,00
  • Bremen - İstanbul / € 1,00
  • İstanbul - Bremen / € 1,00
  • Adana - Düsseldorf / € 1,00
  • Düsseldorf - Adana / € 1,00
  • Köln - Diyarbakır / € 1,00
  • Diyarbakır - Köln / € 1,00
  • Berlin - Ankara / € 1,00
  • Köln - Ankara / € 1,00
  • Ankara - Köln / € 1,00
  • Düsseldorf - Ankara / € 1,00
  • Ankara - Düsseldorf / € 1,00
  • Ankara - Frankfurt / € 1,00
  • Frankfurt - Ankara / € 1,00
  • Ankara - Hamburg / € 1,00
  • Hamburg - Ankara / € 1,00
  • Ankara - Stuttgart / € 1,00
  • Stuttgart - Ankara / € 1,00
  • Köln - Elazığ / € 1,00
  • Elazığ - Köln / € 1,00
  • Köln - Gaziantep / € 1,00
  • Gaziantep - Köln / € 1,00
  • Düsseldorf - Gaziantep / € 1,00
  • Berlin - İstanbul / € 1,00
  • İstanbul - Berlin / € 1,00
  • Köln - İstanbul / € 1,00
  • İstanbul - Köln / € 1,00
  • Dortmund - İstanbul / € 1,00
  • İstanbul - Dortmund / € 1,00
  • Düsseldorf - İstanbul / € 1,00
  • İstanbul - Düsseldorf / € 1,00
  • Frankfurt - İstanbul / € 1,00
  • İstanbul - Frankfurt / € 1,00
  • Hannover - İstanbul / € 1,00
  • İstanbul - Hannover / € 1,00
  • Hamburg - İstanbul / € 1,00
  • İstanbul - Hamburg / € 1,00
  • Münih - İstanbul / € 1,00
  • İstanbul - Münih / € 1,00
  • Nürnberg - İstanbul / € 1,00
  • İstanbul - Nürnberg / € 1,00
  • İstanbul - Stuttgart / € 1,00
  • Stuttgart - İstanbul / € 1,00
  • Düsseldorf - Samsun / € 1,00
  • Düsseldorf - Trabzon / € 1,00

İtalya:

  • Roma - İstanbul / € 1,00

Hollanda:

  • Rotterdam - Kayseri / € 1,00
  • Amsterdam - İstanbul / € 1,00
  • Eindhoven - İstanbul / € 1,00
  • Rotterdam - İstanbul / € 1,00

İsviçre:

  • İstanbul - Basel / € 1,00
  • Cenevre - İstanbul / € 1,00
  • İstanbul - Cenevre / € 1,00
  • İstanbul - Zürih / € 1,00
  • Zürih - İstanbul / € 1,00

Orta Doğu ve Afrika:

  • Amman - Antalya / € 1,00
  • Amman - Ankara / € 1,00
  • Ankara - Amman / € 1,00
  • Antalya - Beyrut / € 1,00
  • Beyrut - Antalya / € 1,00
  • Hurgada - İstanbul / € 11,00
  • İstanbul - Hurgada / € 11,00
  • İstanbul - Şarm El-Şeyh / € 11,00
  • Şarm El-Şeyh - İstanbul / € 11,00
  • Ksamil - İstanbul / € 11,00
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28 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'da gong DevSecOps Days etkinliği için çaldı
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
New York borsası yükselişle kapandı
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
27 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Maçkolik temettü kararını duyurdu (2025)
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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
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GERİ
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