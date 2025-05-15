Sahte yazmaların sır perdesi aralanıyor: Tarihi eser sahteciliğine karşı bilimsel silah

Akademisyenler ve kurum uzmanlarınca, hummalı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Şahin, "Elimizde şu an için 32 eser var. Bir taraftan da çeşitli kaynaklardan bize gelmeye ve birikmeye devam ediyor. Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, yazma eserlerle ilgili Türkiye'de tek uzmanlaşmış en önemli kurumlardan birisidir. İstanbul'da bulunanlarla beraber ciddi bir koleksiyon oluşturmuş durumda." diye konuştu.