Stars of Region/Start Up Yarışması’nda geri sayım başladı: Son başvuru 25 Şubat’ta
Bölgenin en büyük iş ve ekonomi buluşması olan Uludağ Ekonomi Zirvesi, 2018 yılıyla birlikte büyük bir Start Up Yarışması’na ev sahipliği yapmaya başladı. Galata Business Angels işbirliği ile gerçekleştirilen yarışmaya, 2019 yılında Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, ABD, Afrika, Ortadoğu ve bölgeden 700’e yakın girişimci başvurdu.
SON BAŞVURU 25 ŞUBAT’TA
20-21 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek Zirve’deki yarışma için başvurular başlıyor… Yarışmaya başvurular 25 Şubat tarihine kadar sitemiz üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Girişimlerini, Türkiye’nin en büyük melek yatırımcıları, start up dostu liderlerinin karşısında anlatıp yatırım çekmeyi ve büyük ödülü almak isteyenleri Uludağ’a bekliyoruz.
İLK 10’A KALANLAR ZİRVEYE DAVET EDİLECEK
2020 yılında Stars of Region’a daha büyük bir ilgi bekliyoruz. Galata Business Angels ve iş birliğiyle gerçekleştirilecek Stars Of Region adlı uluslararası start up yarışmasına, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve bölgeden girişimciler başvuruda bulunabilecek. İlk 10’a kalan girişimciler, canlı sunum için Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne davet edilecek. Ahmet Faralyalı, Ali Sabancı, Arif Akdağ, Hasan Aslanoba, İhsan Elgin, Nevzat Aydın, Mehmet Kutman, Ömer Erkmen, Paul Doany, Rina Onur, Saruhan Tan, Uğur Şeker, Varol Civil ve Yılmaz Yıldız’ın da aralarında bulunduğu GBA yatırımcıları ve iş dünyasının başarılı liderlerinden oluşan jürinin karşısında canlı sunum gerçekleştirecek.
İlk 3’e kalmayı başaran start up girişimleri iş dünyasının en önemli liderlerinden yatırım çekme fırsatının yanı sıra iş dünyasının en önemli isimleriyle networking şansı da yakalayacak. Jüri, fikrin özgünlüğü, ölçeklenebilirliği, pazarın büyüklüğü, girişimin yarattığı giriş bariyeri, girişimcinin ve ekibinin geçmiş deneyimlerine dayanarak değerlendirmesini yapacak.
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