TEMU Türkiye pazarına girdi: 1 günde teslimat dönemi başlıyor

Oksijen'in haberine göre, Çin merkezli e-ticaret platformu TEMU, Türkiye operasyonlarını resmen başlattı. Şirket, İstanbul’da kurduğu lojistik altyapı ile Türkiye içi gönderimlere geçtiğini ve siparişlerin 1 iş günü içinde teslim edileceğini duyurdu.

Daha önce yurt dışı merkezli gönderim yapan TEMU, bu adımıyla birlikte teslimat sürelerini önemli ölçüde kısaltırken, aynı zamanda gümrük sürecini de ortadan kaldırıyor. Türkiye’deki tüketiciler artık ürünlerini daha hızlı, düşük maliyetle ve yerel ödeme altyapısıyla alabilecek.

Faturalama ve ödeme Türkiye merkezli olacak

TEMU'nun Türkiye'deki faaliyetleri, şirketin yerel iştiraki aracılığıyla yürütülecek. Önceden İrlanda’nın Dublin kentindeki merkez üzerinden yapılan faturalandırma ve tahsilat işlemleri, artık doğrudan Türkiye'de gerçekleştirilecek. Bu adım, TEMU’nun pazarda daha kalıcı bir oyuncu olma hedefinin de önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ücretsiz kargo ve indirim kampanyalarıyla hızlı başlangıç

TEMU, Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmak için ilk siparişlerde ücretsiz kargo ve çeşitli tanıtım indirimleri sunuyor. Şirketin pazara sunduğu agresif fiyat politikası ve hızlı teslimat vaadi, özellikle genç kullanıcılar arasında büyük ilgi görmesi beklenen faktörler arasında yer alıyor.