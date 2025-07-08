Termessos'ta doğa tarihe sahip çıktı: Meşe ağacı lahit parçasını havaya kaldırdı

Kazı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Koçak, "Sanki doğa, taş ustasının emeğinin altını çiziyor; alıyor ve diyor ki: ‘Birincisin sen, ne güzel yapmışsın" dedi.

Antalya Bilim Üniversitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen Termessos kazılarında doğanın antik kalıntılarla kurduğu etkileyici ilişki gözler önüne serildi. Lahit parçalarının arasında büyüyen dev bir meşe ağacı, birkaç yüz kiloluk bir taş bloğu adeta gövdesiyle kaldırmış durumda. Kazı başkanı Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Koçak, "Termessos hem bir antik kent hem de bir milli park. Burada tarih ve doğa kelimenin tam anlamıyla iç içe geçmiş durumda. Bunun en güzel örneklerinden birini bu ağaçta görüyoruz" dedi.