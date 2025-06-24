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THY'den indirimli bilet kampanyası... İşte belirlenen tarihler

Türk Hava Yolları 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde bilet alanlara indirimli seyahat imkanı tanıyacak.

24 Haziran 2025 | 11:16
Son Güncellenme: 24 Haziran 2025 | 11:16
THY'den indirimli bilet kampanyası... İşte belirlenen tarihler

Türk Hava Yolları yurt içi bilet kampanyası düzenledi. İstanbul, İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir ve diğer şehirlerden çıkışlı ve varışlı iç hat uçuş biletleri 949 liradan başlayan fiyatlarla satılacak.

Fiyatlar tek yön, direkt ve ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerli olacak.

24-25 Haziran 2025 tarihinde alınacak biletlerle 1 Ekim-30 Kasım 2025 (24-29 Ekim hariç) seyahat edilecek.

Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly ücret sınıfında ücretler İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.599 TL, PrimeFly ücret sınıfında 1.799 TL oldu. Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly ücret sınıfında 1.499 TL, PrimeFly ücret sınıfında 1.699 TL olarak belirlendi.

KKTC'deki Ercan Havalimanı ve AJet uçuşları kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanya kapsamında 100 bin adet koltuk arz edildi.

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Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 23 şirket
Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
BES yatırımcıları hangi fonları tercih etmeli?
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