Ticaret Bakanlığı'ndan Tehlikeli Ürünlere El Koyma Kararı: Oyuncaktan Temizlik Ürünlerine Kadar 6 Farklı Kalem Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, bugün yayınladığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) verileriyle, piyasada bulunan altı farklı ürün için satış yasağı ve toplatma kararı aldığını duyurdu. Aralarında oyuncakların ve temizlik maddelerinin de bulunduğu bu ürünlerin, özellikle çocuk güvenliği açısından çeşitli riskler taşıdığı belirlendi.
Bakanlığın 2 Haziran 2025 tarihli açıklamasına göre, güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edilen ürünlerin tamamı piyasadan çekilecek. Bu kararla birlikte, tüketicilerin sağlığı ve güvenliği için önemli bir adım atılmış oldu.
GÜBİS Nedir?
GÜBİS (Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi), Türkiye'de piyasaya sürülen ve çeşitli kamu kurumlarının denetimleri sonucunda güvenlik açığı tespit edilen ürünlerin kamuoyuyla paylaşıldığı resmi bir dijital platformdur. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda işleyen bu sistemde, ürünün markası, modeli, tespit edilen uygunsuzluk ve alınan önlemler gibi detaylı bilgiler yer alır.
Çocuk Ürünlerinde Ciddi Güvenlik İhlalleri
Bakanlığın incelemeleri sonucunda, çocuklara yönelik üç üründe önemli güvenlik açıkları belirlendi:
- Hello Baby markalı kız bebek zıbın takımı: Zıbının üzerindeki baskıların kolayca koparak bebekler için yutulma tehlikesi oluşturduğu tespit edildi.
- Alcoblue markalı yüzey temizleyici: Bu ürün, etiket ve ambalaj tasarımıyla tüketicileri yanıltıcı bulundu. Ürünün, çocukların ilgisini çekebilecek ve sanki bir kozmetik ya da gıda ürünüymüş gibi algılanmasına yol açabilecek bir şekilde sunulduğu belirtildi. Dahası, gerekli tehlike uyarıları da ambalaj üzerinde yer almıyordu.
AYM markalı bulaşık detarjanı: Üründe bulunmaması gereken çocuk emniyet kapatma düzeneği ve dokunsal uyarı bulunmaması nedeniyle toplatma kararı verildi.
Akgül markalı çamaşır spreyi ile Aym markalı bulaşık deterjanı da güvenlik kriterlerini karşılamadı. Spreyde dokunsal uyarı bulunmazken, deterjanda hem dokunsal uyarı hem de çocuk emniyetli kapak sistemi yer almadığı tespit edildi.
Eğlenceli Yapboz isimli karton oyuncak: Yapbozun ambalajının hava akışını engelleyebilecek kadar ince olduğu ve boğulma riski taşıdığı belirlendi.