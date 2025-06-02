Ticaret Bakanlığı'ndan Tehlikeli Ürünlere El Koyma Kararı: Oyuncaktan Temizlik Ürünlerine Kadar 6 Farklı Kalem Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, bugün yayınladığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) verileriyle, piyasada bulunan altı farklı ürün için satış yasağı ve toplatma kararı aldığını duyurdu. Aralarında oyuncakların ve temizlik maddelerinin de bulunduğu bu ürünlerin, özellikle çocuk güvenliği açısından çeşitli riskler taşıdığı belirlendi.

Bakanlığın 2 Haziran 2025 tarihli açıklamasına göre, güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edilen ürünlerin tamamı piyasadan çekilecek. Bu kararla birlikte, tüketicilerin sağlığı ve güvenliği için önemli bir adım atılmış oldu.

GÜBİS Nedir?

GÜBİS (Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi), Türkiye'de piyasaya sürülen ve çeşitli kamu kurumlarının denetimleri sonucunda güvenlik açığı tespit edilen ürünlerin kamuoyuyla paylaşıldığı resmi bir dijital platformdur. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda işleyen bu sistemde, ürünün markası, modeli, tespit edilen uygunsuzluk ve alınan önlemler gibi detaylı bilgiler yer alır.