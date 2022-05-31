TOKİ’nin, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlara yönelik İstanbul Sancaktepe’de 2+1 ve 3+1 nitelikte yapılacak 420 konutluk proje için başvurular 21 Mart- 18 Mayıs tafrihleri arasında yapıldı. Şimdi sırada kura çekilişi var. Projeye başvuru yapanlar TOKİ İstanbul Sancaktepe kura sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor…

TOKİ İstanbul Sancaktepe kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ İstanbul Sancaktepe kura sonuçları henüz açıklanmadı. İstanbul Sancaktepe 420 Konut Projesi (yurtdışında yaşayan Türkler için) kapsamında “Hak Sahipliği Belirleme Kurası” bugün saat: 11.00’ da gerçekleştirilecek.

TOKİ İstanbul Sancaktepe konut fiyatları ve ödeme planı

Projeye ilişkin TOKİ’den yapılan yazılı açıklamada, 2+1 konutlar konutların ortalama 1. 430.000 olacak, yüzde 30 peşinatla 8.342 lira taksitle 120 aya varan vadelerden, 3+1 konutlar 1.680.000 yüzde 30 peşinatla 9.800 lirada taksitle 120 aya varan vade seçenekleriyle satılacak.

TOKİ İstanbul Sancaktepe başvuru şartları

Projeden yararlanıp ev sahibi olmak isteyen yurt dışında yaşayan vatandaşlar başvurularını e-devlet üzerinden yaptı. Projeye başvuruda bulunacak kişilerin öncelikle T.C. vatandaşı olması veya mavi kart sahibi olması gerekiyor. Başvuruda bulunacak kişilerin yurt dışında süresiz oturum hakkına sahip olması, yurt dışında daimi ikamet ediyor olması ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvuruların geçersiz sayılacağı belirtildi.