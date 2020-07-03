TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekiliş işlemleri devam ediyor. Bugün Sivas Merkez Toplu Konut Projesi kura çekilişi yapılacak. Projede toplam 740 daire yer alıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen konut kura çekilişleri TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanıyor. Vatandaşlar kura çekilişlerini TOKİ Facebook, TOKİ Twitter ve TOKİ Youtube adresleri üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

TOKİ SİVAS MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

TOKİ Sivas Merkez kura çekilişi bugün saat 13:00’de gerçekleştirildi.

TOKİ SİVAS MERKEZ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Sivas Merkez kura sonuçları çekilişin ardından isim listesi TOKİ’nin resmi internet sitesinde paylaşıldı. Aynı zamanda E-devlet’ten de sorgulanabiliyor.

TOKİ SİVAS MERKEZ KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ SİVAS MERKEZ PARA İADELERİ NASIL YAPILACAK?

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşlar başvuru ücretlerini şubeye gitmeden bankamatiklerden geri alacak. Halkbank üzerinden başvuru yapanların ise hesaplarına EFT yapılacak. Vatandaşlar 2+1 daire için 500 lira, 3+1 daire için 1000 lira başvuru bedeli yatırmıştı.

KONUTLAR NE KADAR SÜREDE BİTECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada, ülke genelinde inşa edilecek 100 bin sosyal konutun 894 liradan başlayan taksit ve 240 aya varan vadeyle vatandaşlara sunulacağını belirterek, yılın ilk çeyreğinde ve hemen hemen tüm alanlarda inşaat uygulamalarını başlatmak istediklerini söylemişti.

Kurum, “(Konutları) 1-1,5 yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bunun dışında ülkemizde sosyal konut ihtiyacı olan ve alanlardaki çalışmalarımız da bir taraftan devam ediyor. Biz her ilimiz vatandaşlarımıza, belediyelerimize diyoruz ki ‘Sosyal konutla ilgili taleplerinizi bize iletin.’ Çalışmayı 1 yıl önceden başlatıyoruz. Ne kadar talep gelirse Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde sosyal konut ihtiyacını giderecek çalışmaları her yıl yapacağız. Amacımız, her yıl en az 100 bin sosyal konut projesine başlamak.” demişti.