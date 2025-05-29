ARA
DOLAR
39,11
0,04%
DOLAR
EURO
44,48
0,76%
EURO
GRAM ALTIN
4164,59
0,74%
GRAM ALTIN
BIST 100
9209,13
0,34%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Genel
  • UTTS nedir? Akaryakıt istasyonlarında UTTS üzerinden satışlar 2 Haziran’da başlıyor

UTTS nedir? Akaryakıt istasyonlarında UTTS üzerinden satışlar 2 Haziran’da başlıyor

Akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) üzerinden akaryakıt satışları 2 Haziran itibarıyla başlayacak. Peki, UTTS'nin anlamı nedir?

29 Mayıs 2025 | 15:40
Son Güncellenme: 29 Mayıs 2025 | 15:53
UTTS nedir? Akaryakıt istasyonlarında UTTS üzerinden satışlar 2 Haziran’da başlıyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasından (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin 2 Haziran'a kadar, gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yapıp istasyonlarına taşıt tanıma okuyucu cihazı ve tabanca iletişim modüllerini taktırmaları ve bu donanımların yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara iletişimini yaptırarak UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlamaları gerekiyor.

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) zorunluluğu getirilen taşıtlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, vergi kanunları bakımından düzenlenmemiş sayılacak.

UTTS İÇİN SON TARİH NEDİR?

-Taşıt sahiplerinin vergi uygulamaları yönünden hak kayıplarının ortaya çıkmaması için kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlar için 2 Haziran'a kadar gerekli başvuru ve kayıt işlemlerini yapmaları, 30 Haziran'a kadar TTB taktırmaları gerekiyor.

-Öte yandan, kanun kapsamında yer almayan ve taşıt tanıma sistemi kullanan taşıtlara 1 Temmuz itibarıyla, benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türüyle çalışan taşıtlardaki depolar için 31 Aralık tarihine kadar TTB taktırılması gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, dış satışlara ilişkin yeni düzenleme konusunda da bayileri uyararak, "Dış satışlara sınırlama getiren ve 1 Ocak'ta yürürlüğe giren düzenleme vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiriyor. Daha önce dökme yakıt kullanan araçların çok büyük bir kısmı artık istasyonlardan yakıt almak zorunda. Aksi takdirde aldıkları yakıtların bedellerini gider olarak kullanamayacaklar. Meslektaşlarımın bu konuda nihai tüketici olan müşterilerini bilgilendirmeleri, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için önemli." ifadelerini kullandı.

UTTS NEDİR?

UTTS'nin açılımı 'Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'dir. Peki, UTTS sistemi ne işe yarıyor? Sistem araçlara monte edilen Taşıt Tanıma Birimi (TTB) sayesinde, akaryakıt alımı sırasında araç plaka bilgilerinin otomatik olarak akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara aktarılmasını sağlar. Böylece manuel plaka girişi ihtiyacı ortadan kalkar ve tüm akaryakıt işlemleri dijital olarak kayıt altına alınır.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4164,59 0,74%
  • ALTIN ONS 3311,68 0,69%
  • BIST 100 9209,13 0,34%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,533 -0,209%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38021 -0,25078%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,81 -1,104%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,1133 0,0404%
  • EURO/DOLAR 1,1337 0,3821%
  • EURO/TURK LIRASI 44,4775 0,762%
  • STERLIN/DOLAR 1,34987 0,18703%
Borsa Haberleri
Şişecam (SISE) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
3 şirketten daha yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün SPK'ya bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
KARDEMİR 11 milyon euroluk satış anlaşmasını duyurdu
28 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'da gong DevSecOps Days etkinliği için çaldı
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
New York borsası yükselişle kapandı
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
27 Mayıs borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
Şişecam (SISE) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
3 şirketten daha yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün SPK'ya bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
KARDEMİR 11 milyon euroluk satış anlaşmasını duyurdu
28 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'da gong DevSecOps Days etkinliği için çaldı
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
New York borsası yükselişle kapandı
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
27 Mayıs borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL