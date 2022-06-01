Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, başkanlığın konferans salonunda “Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş” temasıyla düzenlenen “2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu”nun tanıtım toplantısına katıldı. 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelini de açıkladı. Peki Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli 2022 ne kadar?

Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli 2022 ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

“Bu yıl 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz”

Vekaletle kurban kesim hizmeti kapsamında Türkiye’deki ihtiyaç sahiplerine ve dünyadaki mazlum, mağdur ve muhtaçlara ulaşmak için hazırlıkları büyük bir titizlikle sürdürdüklerinin altını çizen Erbaş, “‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ temasıyla başlattığımız organizasyonla bu yıl 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye’de 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise Afrika’dan Orta Asya’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Uzak Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar uzanan tüm gönül coğrafyamızdaki 80 ülke ve 345 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize milletimizin yardım elini ulaştırmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Hayırseverlerin destek ve teveccühüyle daha çok mazlum ve muhtaç insanın yüzünü güldürmek ve onların bayram sevincine vesile olmak istediklerini söyleyen Erbaş, “TDV olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde kestirmek isteyenler için 2 bin 250 lira, yurt dışında kestirmek isteyenler için ise 1800 lira olarak belirledik. Vatandaşlarımız, “tdv.org” ve “bagis.tdv.org” adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da TDV kurban programına katılım sağlayabileceklerdir.” dedi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların ise din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikleri, koordinatörlükler ve ülkelerdeki cami dernekleri ve din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini vakfa teslim edebileceklerini belirten Erbaş, Kurban Bayramı öncesinde 81 ilde şehirlerin önemli noktalarına kurban bağış stantları kuracaklarını kaydetti.