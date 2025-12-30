2025’te en çok sipariş edilen yemekler açıklandı | En sıra dışı tercih ne oldu?

Market kategorisinde kullanıcıların en çok tercih ettiği ürünler arasında simit, maden suyu ve çikolata öne çıktı. Ayrıca, içme suyu, fırın ürünleri ve gazlı içecekler de kullanıcıların sıkça tercih ettiği ürünlerden oldu.

Kategori bazında bakıldığında, atıştırmalık ürünler market siparişlerinde en çok tercih edilen ana kategori oldu.