2025’te en çok sipariş edilen yemekler açıklandı | En sıra dışı tercih ne oldu?

Çevrimiçi yemek siparişi platformu YemekSepeti, 2025 yılına ilişkin yemek trendlerini açıkladı. Türkiye genelinde en çok sipariş verilen yemekler belli olurken, yıl boyunca verilen bazı sıra dışı yemek ve market siparişleri de dikkat çekti.
1 2025’te en dikkat çeken yemek siparişi hangisi oldu?
2025’te geleneksel lezzetlerin yanı sıra sıra dışı tercihler de öne çıktı. Buna göre, yemek kategorisinde “armutlu pizza” dikkat çeken lezzetler arasında yer aldı.
2 "Güneşte kurutulmuş tatlı biber salçası" dikkat çeken lezzetlerden oldu
Bir diğer ilginç lezzetse “güneşte kurutulmuş tatlı biber salçası” oldu.
3 Market sepetlerinin sürpriz yıldızı: Silikon Dubai çikolatası kalıbı
Market siparişlerinde gıda dışı kategorisinde “silikon Dubai çikolatası kalıbı”, sepetlerin sürpriz yıldızı oldu. “Mor Şampuan” gibi kişisel bakım ürünleri de sepetlerde dikkat çeken ürünlerden oldu.
4 Dönerden vazgeçilmedi
2025’te Türkiye genelinde en çok tercih edilen mutfaklar arasında döner, zirvedeki yerini korudu.
5 En sık tercih edilen seçenekler
Burger ve pizza gibi global lezzetlerin yanı sıra kebap ve Türk mutfağı kategorileri de kullanıcıların en sık tercih ettiği seçenekler arasında yer aldı.
6 İstanbul ve İzmir'de hangi klasikler öne çıktı?
Büyükşehir verileri de İstanbul ve İzmir’de lahmacun gibi klasiklerin ön planda olduğunu gösterdi. Bunun yanında ayran ve mercimek çorbası gibi tamamlayıcı ürünler de güçlü eşlikçilerden oldu.
7 2025 yılının ilk siparişi ne oldu?
2025 yılının ilk siparişi Adana’dan verilirken, sipariş edilen lezzet Adana kebap oldu.
8 Market kategorisinde en çok hangi ürünler tercih edildi?
Market kategorisinde kullanıcıların en çok tercih ettiği ürünler arasında simit, maden suyu ve çikolata öne çıktı. Ayrıca, içme suyu, fırın ürünleri ve gazlı içecekler de kullanıcıların sıkça tercih ettiği ürünlerden oldu.
Kategori bazında bakıldığında, atıştırmalık ürünler market siparişlerinde en çok tercih edilen ana kategori oldu.