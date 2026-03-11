Emekli bayram ikramiyesi 2026: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesine zam gelecek mi?

İlk senaryoda ikramiyeye bin TL zam yapılması öngörülüyor. Bu durumda emekli bayram ikramiyesi tutarı 5 bin TL’ye çıkacak.

İkinci senaryoda mevcut tutara bin 500 TL zam yapılabileceği tahmin ediliyor. Bu durumda ikramiye 5 bin 500 TL’ye ulaşacak.

Üçüncü senaryoda ise ikramiyenin 2 bin TL artırılması gündeme geliyor. Böylece tutarın 6 bin TL’ye çıkması söz konusu olacak.