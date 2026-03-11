Emekli bayram ikramiyesi 2026: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesine zam gelecek mi?

Ramazan Bayramı'na iki haftadan az bir süre kaldı. Milyonlar emekli de emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesine zam geldi mi? Bayram ikramiyesi ne kadar? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
1 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bu yıl Ramazan Bayramı 20-22 Mart 2026 tarihlerinde kutlanacak. Emekli ikramiyelerinin genellikle bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırıldığı biliniyor.
2 Ramazan Bayramı emekli ikramiye takvimi 2026
Bayram ikramiyesi ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. SGK'dan konuyla ilgili yapılacak açıklama sonrası ödeme takviminin netleşmesi bekleniyor.
Ancak, ilk bayram ikramiyelerinin bu hafta hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.
3 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
Emekli bayram ikramiyesi 2025 yılında 4 bin TL olarak açıklanmıştı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, emekli bayram ikramiyesine zam yapılmayacağına yönelik sinyaller vermişti.
Bu durumda 2026 yılında da bayram ikramiyesinin 4 bin TL olarak ödenmesi bekleniyor.
4 Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?
Emekli bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bayram ikramiyesine olası bir artış yapılması durumunda bazı senaryolar gündemde yer alıyor.
5 Emekli bayram ikramiyesinde olası zam senaryoları
İlk senaryoda ikramiyeye bin TL zam yapılması öngörülüyor. Bu durumda emekli bayram ikramiyesi tutarı 5 bin TL’ye çıkacak.
İkinci senaryoda mevcut tutara bin 500 TL zam yapılabileceği tahmin ediliyor. Bu durumda ikramiye 5 bin 500 TL’ye ulaşacak.
Üçüncü senaryoda ise ikramiyenin 2 bin TL artırılması gündeme geliyor. Böylece tutarın 6 bin TL’ye çıkması söz konusu olacak.
6 Kimler bayram ikramiyesinden yararlanabiliyor?
Bayram ikramiyesinden emekli ve malullük aylığı alanların yanı sıra dul ve yetim aylığı sahipleri, iş kazası nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlar ve bunların hak sahipleri, Türkiye’den kısmi aylık alan yurt dışı sigortalıları, şampiyon sporcular ile terörden zarar gören sivil vatandaşlar da yararlanabiliyor.