Kırıkkale’de doğal kaynak suyundan elde edilen, yurt içi ve yurt dışında ilgi gören ‘Delice tuzu’ için Katarlı bir gıda firmasından yaklaşık 80 milyon dolarlık ortaklık teklifi geldi.

Delice ilçesinde Türkiye’nin en büyük doğal kaynak suyu tuzlasında 2017 yılında 10 milyon liralık yatırımla kurulan tuz işleme tesisinde doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliği ile öne çıkan tuzun hem katı hem de sıvı hali kısa sürede yurt dışından talep görmeye başladı.

Dağlık bölgeden çıkan kaynak suyunun sera tipi havuzlarda güneş ışınlarıyla buharlaştırılması sonucu kimyasal işleme maruz kalmadan elde edilen tuz, özellikle magnezyum oranının yüksekliğinden dolayı tercih ediliyor.

Daha önce dünyaca ünlü futbol takımı Arsenal ile Yeni Zelanda ve Avustralya’daki bazı rugby takımlarına da gönderilen tuz, ABD başta olmak üzere Güney Kore, Belçika, Danimarka, Rusya, İngiltere, Almanya, Avustralya ve İsviçre gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasının talebi doğrultusunda daha önce Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde “Delice tuzu”nun içeriğiyle ilgili yapılan çalışmada, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Konseyi ile diğer kuruluşlar tarafından belirlenen kriterlere uygunluğu ve mineraller yönünden zengin olduğu tespit edildi.

Yine Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Laboratuvarı’nda yapılan ön araştırmada tuzun su formunun, uygulandıktan özellikle 72 saat sonra yumurtalık kanseri hücrelerinin çoğalmasını önemli derecede durdurduğu belirlendi.

Doğallığı ve özellikleri bakımından yurt dışından gıda işletmelerinin de ilgisini çeken tuz için Katarlı bir gıda firması, işletmeye ortaklık teklifinde bulundu.

Mayi Tuz Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı, AA muhabirine, kurduğu tesisin 3 yıl içerisinde ciddi bir yol aldığını ve tuzu kullananların ne kadar kaliteli olduğunu gördüklerini söyledi.

Tuzun, kramp ve eklem ağrılarına iyi geldiğini ve tiroid hastalarının tuzu kullanmaya başladığını aktaran Gözüyukarı, “Böyle olunca dünyada çok kişinin ilgisini çekmeye başladı. Şu anda hem Katarlı hem de Avrupa’dan bir iki firmayla ortaklık görüşmelerimiz var. İlerleyen zamanlarda değerlendireceğiz. Teklif veren firmalar tuzun sıvı halini tüm dünyaya dağıtma planları yapıyor. Bazı firmalar yüzde 100’üne talip oluyor ama biz, ‘ortaklık olursa düşünebiliriz’ diyoruz. Katarlı firma ile yüzde 50 ortaklık için yaklaşık 70-80 milyon dolarlık bir rakam üzerinde görüşme halindeyiz.” diye konuştu.

Ortaklık gerçekleşirse yeni tesis kurulacak *

Gözüyukarı, ortaklığın gerçekleşmesi halinde 150 dönümlük alana yeni tesislerin kurulacağına dikkati çekerek, yurt dışına 150 mililitrelik şişelerde günlük 1,5 milyon şişe sıvı tuz ihracatı hedeflendiğini anlattı.

Tesise 150 bin şişe dolum yapabilecek makine ve ekipman alımı planlandığı ifade eden Gözüyukarı, şöyle konuştu:

“Bunun için de yaklaşık 20 bin metrekarelik kapalı alana ihtiyaç var. Yine şişelerin imalatının burada yapılması planlanıyor. Bütün bu yatırımlar için de buradaki 150 dönümlük arazi yeterli. Bu ortaklık neden olmasın. Sonuçta dünya pazarına açılıyorsun. Bize teklif yapan firmalar dünya çapında büyük işletmeler. Dünyaya gıda ürünlerini pazarlayan firmalar. Maksat ülkemize getiri, ekonomiye faydamız olsun.”

Gözüyukarı, “Delice tuzu” ile ilgili Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alma çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, kısa zamanda belgeyi almayı hedeflediklerini kaydetti.