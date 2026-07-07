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Yeni nesil lounge konsepti İstanbul'a geliyor

Her bir yeni nesil lounge için 50 milyon AED'nin üzerinde yatırım yapacak olan Emirates, bu küresel dönüşüm kapsamında İstanbul Havalimanında da Emirates Lounge'u Ekim ayında yeni konseptiyle hizmete açmayı planlıyor.

Yeni nesil lounge konsepti İstanbul'a geliyor

Emirates, yolcularına uçuş öncesinde sunduğu premium deneyimi yeni bir seviyeye taşıyacak yeni nesil lounge konseptini tanıttı. Bu yıl boyunca dünyanın önemli şehirlerinde kademeli olarak hayata geçirilecek yeni konsept, havayolunun yerde sunduğu müşteri deneyimine yaptığı yatırımların en yeni adımını oluşturuyor. Küresel dönüşüm kapsamında İstanbul'daki Emirates Lounge'un da Ekim ayında yeni konseptiyle yolcularını ağırlamaya başlaması planlanıyor.

Emirates, yeni nesil lounge konsepti kapsamında her bir lounge'a 50 milyon AED'nin üzerinde yatırım yaparak küresel ağındaki premium hizmet standartlarını daha da yükseltmeyi hedefliyor. Yolcuların kullanımına açılan Münih ve Frankfurt lounge'larının ardından Manchester'daki yeni lounge'un temmuz ayında, Mauritius'un ise ağustos ayında hizmete girmesi planlanıyor. Dünya genelindeki Emirates Lounge'ları için referans niteliği taşıyan yeni tasarım; Emirates'in misafirperverlik, lüks ve inovasyonu bir araya getiren hizmet anlayışını daha da ileri seviyeye taşıyor.

Yeni nesil lounge konsepti İstanbul'a geliyor-1

Emirates Başkan Yardımcısı ve Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Başkanı Adel Al Redha, yeni konseptle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Yeni nesil lounge konseptimize yaptığımız yatırım, Emirates'in yolculuğun her aşamasında kesintisiz ve premium bir deneyim sunma kararlılığını yansıtıyor. Bu yeni lounge'lar, Emirates'in simgesi haline gelen üstün misafirperverlik anlayışını, yenilikçiliği ve lüks tasarımı bir araya getirerek müşterilerimizin seyahat öncesinde dinlenebileceği, yemek yiyebileceği ve konfor içinde yolculuklarına hazırlanabileceği özel alanlar sunuyor. Bu konsepti küresel ağımız genelinde yaygınlaştırdıkça havalimanı lounge'ları için yeni bir standart belirleyecek ve premium hizmet anlayışımızı daha da güçlendireceğiz."

 

 

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