Golda, İsvea ve Ekim Turizm’in ilk işlem tarihleri açıklandı

Borsa İstanbul’da bu hafta üç yeni şirketin payları işlem görme.e başlayacak.

Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Intercity) ve İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş.’nin payları, Kotasyon Yönergesi’nin 8. maddesi kapsamında kota alınarak farklı pazarlarda yatırımcılarla buluşacak.

Golda Gıda 8 Temmuz’da işlem görecek

Sermayesini temsil eden 250 milyon TL nominal değerli payları kota alınan Golda Gıda’nın halka arz edilen 87,5 milyon TL nominal değerli payları, 8 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Ana Pazar’da 9,20 TL/pay baz fiyatla, “GOLDA.E” işlem kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak.

Ekim Turizm 9 Temmuz’da işlem görecek

Ekim Turizm’in sermayesini temsil eden 832 milyon TL nominal değerli payları da kota alınırken, halka arz edilen 162 milyon TL nominal değerli payları 9 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da 30,26 TL/pay baz fiyatla “EKIM.E” koduyla işlem görecek.

İsvea Seramik 10 Temmuz’da işlem görecek

İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri’nin sermayesini temsil eden 280 milyon TL nominal değerli payları kota alınırken, halka arz edilen 67 milyon TL nominal değerli payları 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Ana Pazar’da 20,90 TL/pay baz fiyatla “ISVEA.E” koduyla yatırımcıların işlemine açılacak.