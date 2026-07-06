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THY'den NATO Zirvesi kararı: Ankara uçuşları için ücretsiz değişiklik hakkı tanındı

Türk Hava Yolları, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle seyahat planı etkilenecek yolcular için ücretsiz rezervasyon, parkur değişikliği ve kesintisiz bilet iadesi imkanı sundu.

Ekonomist
Ekonomist
THY'den NATO Zirvesi kararı: Ankara uçuşları için ücretsiz değişiklik hakkı tanındı

Türk Hava Yolları (THY), Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi öncesinde yolcularını yakından ilgilendiren bir karar aldı. Zirve nedeniyle yaşanabilecek operasyonel aksaklıklara karşı Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşlarda ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığı duyuruldu.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 36'ncı NATO Zirvesi nedeniyle uçuşlarda yaşanacak aksaklıklar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) Ankara kalkışlı ve varışlı uçuşu olan yolcuların rezervasyon ve parkur değişikliklerinin ücretsiz yapılacağını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli yolcularımız, 29 Haziran 2026 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 06 Temmuz 2026 – 09 Temmuz 2026 (dahil) arasındaki Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşlara kayıtlı yolcularımızın seyahat planlarında esneklik sağlayabilmeleri amacıyla, 16 Temmuz 2026 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla aşağıdaki haklar tanımlanmıştır.

Bu bağlamda rezervasyon ve parkur değişiklikleri ücretsiz olarak yapılacaktır. Bilet iade talepleri herhangi bir kesinti yapılmaksızın ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 23 Temmuz 2026 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir.

İlgili uygulamalar ve sağlanan haklar, uçuş için satın alınmış olan ek hizmetler için de geçerli olacaktır. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen uçuşlarda geçerli olacaktır. Saygılarımızla."

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NATO THY ankara NATO zirvesi
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