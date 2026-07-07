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  • Sıcaklık 40 dereceyi aşınca turistler çareyi oraya sığınmakta buldu

Sıcaklık 40 dereceyi aşınca turistler çareyi oraya sığınmakta buldu

Diyarbakır'a gezmeye gelen yerli turistler hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasıyla birlikte camilere sığındı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Sıcaklık 40 dereceyi aşınca turistler çareyi oraya sığınmakta buldu

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Diyarbakır'ı gezmeye gelen yerli turist kafilesi sıcak havalardan bunalınca camileri doldurdu. 

1 Vatandaşların kurtarıcısı oldu

Vatandaşların kurtarıcısı oldu

Namaz saatini bekleyen vatandaşların da serinlemek için beklediği camilerdeki serin hava, vatandaşların kurtarıcısı oldu.

2 Biraz dinlenip tekrar gezmeye devam edeceğiz

Biraz dinlenip tekrar gezmeye devam edeceğiz

İstanbul'dan gelen Eyüp Bağcı, Ulu Cami'ye uğradıklarını ve buranın serin olduğunu hissedince dinlenmeye karar verdiklerini söyledi. Bağcı, "Hava dışarıda çok sıcak, serinlemek için camiye geldik. Burada biraz dinlenip tekrar gezmeye devam edeceğiz. Geziyorduk öğle saatlerinde hava daha sıcak olmaya başladı biz de camiyi dolaşırken buranın serin olduğunu hissettik ve sıcaklıklar azalana kadar burada biraz dinlenmek istedik" dedi.

3 Cami serin

Cami serin

Mardin'den gelen bir diğer vatandaş Muhammet Karaaslan da havanın sıcak olmasından dolayı camiye sığındıklarını ve namaz saatini beklediklerini ifade etti. Karaaslan, "Cami serin, güzel. Tarihi bir cami. Biz de onu görmek için geldik ve serin olduğunu görünce burada biraz mola vermek istedik'' diye konuştu.
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