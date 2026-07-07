Mardin'den gelen bir diğer vatandaş Muhammet Karaaslan da havanın sıcak olmasından dolayı camiye sığındıklarını ve namaz saatini beklediklerini ifade etti. Karaaslan, "Cami serin, güzel. Tarihi bir cami. Biz de onu görmek için geldik ve serin olduğunu görünce burada biraz mola vermek istedik'' diye konuştu.