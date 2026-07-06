Intercity halka arz sonuçları açıklandı: Bireysele kaç lot verdi?

Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Intercity) paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar açıklandı. Intercity'nin halka arzı Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. unvanı altında gerçekleştiriliyor. Ekim Turizm-Intercity'nin borsa kodu #EKIM olacak.

Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında pay başına fiyat 30,26 TL olarak belirlendi. Halka arzda toplam 726 bin 900 adet filtrelenmemiş başvuru alınırken, planlanan tahsisatın 1,59 katı talep toplandı. Halka arz sonucunda toplam 707 bin 851 yatırımcıya dağıtım yapıldı.

1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzda, pay başına fiyat 30,26 TL olarak belirlendi. Halka arz edilen 162 milyon adet payın tamamı satılırken, halka arz büyüklüğü 4 milyar 902 milyon 120 bin TL oldu.

Şirketin halka açıklık oranı yüzde 19,47 olarak gerçekleşti

Yurt içi bireysel yatırımcılar ile yüksek başvurulu yatırımcılara tahsis edilen payların 1,31 katı talep gelirken, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 2,72 kat talep geldiği görüldü. Böylece halka arzda planlanan tahsisatın toplam 1,59 katı talep toplandı.

Halka arzda 707.760 adet yurt içi bireysel ve yüksek başvurulu yatırımcı olmak üzere toplam 707.851 yatırımcıya dağıtım gerçekleşti.

725.878 adet yurt içi bireysel yatırımcıdan talep gelirken, 706.837’sinin talebi gerçekleşti. 931 yüksek başvurulu yatırımcı talebinin 723’ü karşılanırken, yurt içi kurumsaldan gelen 91 adet talebin tamamı gerçekleşti. Böylece yurt içi bireysel yatırımcıya 122 lot civarında dağıtım yapılmış olundu.