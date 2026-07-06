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Borsa İstanbul yükselişle kapandı: Gözler şimdi NATO Zirvesi'nde

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,05 yükselişle 14.424,54 puanda tamamladı. Ulaştırma hisseleri günün en çok kazandıran sektörü olurken, yatırımcıların odağı yarın başlayacak NATO Zirvesi'ne çevrildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Borsa İstanbul yükselişle kapandı: Gözler şimdi NATO Zirvesi'nde

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü sınırlı yükselişle tamamladı. Endeks yüzde 0,05 değer kazanarak 14.424,54 puana çıkarken, işlem hacmi 191,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki dalgalı görünüm sürerken, yatırımcılar yarın başlayacak NATO Zirvesi'nden gelecek mesajları yakından takip edecek.

Ulaştırma hisseleri öne çıktı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 191,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,46 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,14 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,14 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki dalgalanmaların etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Gözler NATO Zirvesi ve ekonomik verilere çevrildi

Analistler, yarın Ankara'da başlayacak NATO Zirvesi'nden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirtti.

Yarın veri gündeminde yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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