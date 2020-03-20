ABD genelinde seyahat ve perakende sektörlerinde işten çıkarmalar yaşanırken, ülkenin ünlü hazır yiyecek firması Dominos, 10 bin yeni işçi istihdam ereceğini duyurdu.

Dominos Üst Yöneticisi Richard Allison, “Eyalet ve federal kural gereği restoranlar kapatılırken, komşularımızı paket servislerimizle beslemeye devam etme fırsatı, herkes için hala küçük bir normallik duygusunun mevcut olduğu anlamına geliyor.” dedi.

Allison, tam veya yarı zamanlı işe alımlarda başvuru sahiplerinde iş tecrübesi aranmayacağını bildirdi.

AMAZON 100 BİN PERSONEL ALIYOR

Öte yandan e-ticaret şirketi Amazon da koronavirüs sebebiyle hareketli günler geçiriyor. Amazon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla çevrimiçi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD’de 100 bin yeni personel alacağını ilan etti.

Amazon’un Dünya Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave Clark tarafından kaleme alınan blog paylaşımında, Kovid-19 salgınıyla e-ticarete olan talepte önemli bir artış görüldüğü ve işgücü ihtiyacı doğurduğuna dikkat çekildi.

Paylaşımda, söz konusu talep artışını karşılayabilmek için depo merkezleri ve dağıtım ağına istihdam edilmek üzere tam ve yarı zamanlı çalışacak 100 bin yeni personel alınacağı bildirildi.

WALMART 150 BİN KİŞİYİ İŞE ALACAK

Koronavirüs salgını sonrası artan talebe yetişemeyen ABD merkezli süpermarket zinciri 150 bin yeni çalışan alacağını duyurdu. Ülkedeki hiçbir mağazasını kapatmayacağını duyuran şirket çalışanlarına da bonus dağıtma kararı aldı.

ABD merkezli süpermarket zinciri Walmart, koronavirüs (KOVID-19) salgını sonrası artan talebe yanıt verebilmek için 150 bin kişiyi işe alacak.

Business Insider’da yer alan habere göre 1.5 milyon çalışanı ile ülkenin en büyük iş vereni konumunda olan Walmart, işe alımlarda zor durumda olan sektörlerin çalışanlarına öncelik verecek.

Aynı habere göre önümüzdeki günlerde işe alınacak 150 bin yeni çalışan mağaza, dağıtım ve ikmal merkezlerinde görev alacak.

Bu kişilerin bir bölümünün uzun vadede kalıcı çalışan olacağı belirtilirken 150 bin kişinin ne kadarının bu kapsamda işe alınacağı açıklanmadı.

Şirketten yapılan açıklamada Walmart’ın ülke genelinde hiçbir mağazasını kapatmayacağı bilgisinin de altı çizildi.

Wallmart ayrıca tam zamanlı çalışanlarına 300 dolar, yarı zamanlı çalışanlarına ise 150 dolar bonus verileceğini duyurdu.