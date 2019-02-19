Aroma yeni dönemde ihracata odaklanacak
Türkiye’nin önemli meyve suyu üreticilerinden Aroma 2019’da ihracata odaklanacak.
Geçen yıl meyve aromalı içecek pazarına giren şirket, daha uygun fiyatlı bu ürün grubuyla Afrika pazarında büyüyecek.
Şirket, 2019’da ihracatını yüzde 20 arttırmayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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