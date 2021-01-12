BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli, pandemiden en çok etkilenen yeme-içme sektörünün sosyal hayatın normale dönmesiyle en hızlı toparlanacak alan olacağını söylüyor. Gamze Cizreli, “Geleceğin restoranları, sosyal fayda sağlayan yapılarda olacaklar” diyor.

BURCU TUVAY

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Pandemiden en çok etkilenen alanlardan biri yeme-içme sektörü oldu. Tekrar ayağa kalkmak için dönüşüm yaşayan sektördeki öncü markalar, bunun için yatırımlarını sürdürüyor. Bunlardan biri de BigChefs. BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli, sektörün durumunu ve BigChefs’in gelecek planlarını anlattı.

FAST FOOD DÖNÜM NOKTASI

Bizim sektörde 30 yıllık sürecin dönüm noktası fast food yemek tarzının ülkemize girişi ile oldu. Bir taraftan uluslararası fast food markaları ardı ardına ülkemize gelmeye başladı ve hızlı şubeleşmeye gitti. Diğer taraftan da yerli yatırımcılar fast food tarzını anlamaya başladı.

Yerli markalar kurulmaya başladı. Yüzde 90 civarında cumartesi ve pazar günlerine sıkışan sosyalleşme, hafta içine kayma eğilimine girdi. Bizim bugün anladığımız anlamda kafeler, ‘all-day-dining’ dediğimiz tüm güne yayılan, gastronomik deneyim sunan restoranlar henüz yoktu.

Tabii bunun sonucu olarak, şimdiki gibi gastronomi eğitimi veren meslek okulları ve üniversiteler de yoktu. Sektör çok yol kat etti. Şu anda sektör Türkiye’de 2 milyon çalışana sahip, yıllık 145 milyar TL’lik bir endüstri haline geldi.

DİJİTALLEŞMEYE YATIRIM YAPILMALI

Pandemiyle birlikte, sektörümüzün çalışma dinamikleri de hızlı bir dönüşüm yaşıyor. Paket ve dijital pazar yerlerinin artması, temassız sipariş ve ödeme sistemleri ile teknolojinin sağladığı avantajlar daha belirgin hale geliyor.

Sektör oyuncularımızın sürdürülebilir büyüme için dijitalleşmeye yatırım yapmaları, aynı zamanda alternatif satış kanalları oluşturarak hizmet yelpazelerini genişletmeleri gerekiyor.

Toplumsal fayda sağlama bilincinin sektörümüzde giderek yaygınlaşması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle geleceğin restoranları, yalnızca sosyalleşmek adına vakit geçirilen alanlar olmaktan öteye giderek sosyal fayda sağlayan yapılarda olacaklar.

Sektörümüzde, üslendiği sorumluluk projeleriyle açlık, sıfır atık, kadın ve engelli istihdamı gibi birçok sosyal soruna çare olan restoranlara, çok daha ihtiyaç duyacağız.

EN HIZLI TOPARLANACAK SEKTÖR

Pandemi sonrası, evlerden dışarıya çıkmamız ve sosyal hayatın normale dönmesiyle en hızlı toparlanacak sektör gastronomi sektörü olacak. BigChefs olarak, 2021 yılı ve sonrasına yönelik stratejik planlarımızda, sürdürülebilir kârlı büyüme, organizasyonel mükemmellik, toplumsal fayda yaratmak ve globaldeki marka değerimizi daha da yükseltmek var.

“DOĞRU BİLGİYE ERİŞİMDE BÜYÜK KATKINIZ VAR”

“Dünyada ve Türkiye’de ekonomik dengelerin büyük dönüşüm yaşadığı otuz yıllık süreçte, Ekonomist dergisinin, markalarımızın katma değer yaratmaları, global anlamda rekabetçi olabilmeleri, doğru bilgiye erişebilmeleri ve gündemi takip edebilmelerinde önemli bir payı olduğunu düşünüyorum. BigChefs olarak, 30’uncu yayın yılınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz.”