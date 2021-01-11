Turizmde 50 yılı geride bırakan Dedeman, sektöre yön veren markalar arasında yer alıyor. Dedeman Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, ”Aşı çalışmalarının sonuç vermesi ve kısıtlamaların azalması ile münferit seyahatlerde ve büyük katılımlı organizasyonlarda artış olacak” diyor.

LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER

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Türkiye’nin bacasız sanayii olarak da adlandırılan turizm sektöründe en köklü markalardan biridir Dedeman. Yarım asırlık turizm serüveninde sektöre yön veren Dedeman, bugün üçüncü kuşağın omuzlarında trendleri belirleme görevini sürdürüyor.

Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman ile turizm sektörünü ve Dedeman’ı konuştuk.

Turizm sektöründe 30 yıllık süreçte hangi dönüm noktaları yaşandı?

1983 sonrası turizm yatırımlarındaki teşvik ve özelleştirmeler, turizm gelirlerinin ve yabancı turist sayılarının da yükselmesini sağladı. Ardından 37 yılda yaşanan bazı olumsuzluklar sektörü büyük ölçüde etkiledi, dönüm noktaları oldu.

1999 İzmit Depremi, 2003’te İstanbul’da gerçekleşen terör saldırıları turizm sektörünü olumsuz etkiledi. 2000’lerde Suriye ile gelişen ilişkilerimiz, pasaportsuz karşılıklı seyahatlerin başlaması ile turizm hareketleri olumlu yönde gelişti. 2011’de Suriye’de başlayan halk gösterilerinin bastırılmasında yaşanan sorunlar, bu olumlu tabloyu tamamen bitirdi.

2003 sonrasında turizm sektörü kendisini toplamışken, 2013’te Gezi Parkı protestoları, 2015’te Rus uçağının düşürülmesi, 2016’da İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırısı turizmi olumsuz etkiledi. 2020 ise Covid-19 salgının olumsuz etkisiyle geçti.

Turizm faaliyetleri güven ve istikrar temeli üzerine kuruludur. Globalde bu unsurları sağlayamayan destinasyonların yerine, başka destinasyonlar ikame edilir. Özetle, 50 yılı aşkın süredir turizm sektörünün bir paydaşı olarak biliyoruz ki standartlarımızdan ödün vermeden işin algısını ve ülke değerlerini yükseltmeye devam etmeliyiz. Bu çaba bizi küresel ölçekte rakiplerimizin önüne geçirecektir.

Önümüzdeki dönemde büyümenizin ana unsurları neler olacak?

Güvenli Turizm Belgelendirme Programı’mız dünyadaki hijyen sertifikası programları arasında en iddialılardan biri. Bu başarı, turizm sektörüne uluslararası düzeyde rekabet avantajı sağlıyor.

Global anlamda yükselen münferit seyahat trendinin, önümüzdeki birkaç yıl daha da artacağını, Dedeman olarak sunduğumuz deneyim odaklı münferit tur paketlerinin öne çıkacağını öngörüyoruz.

Ana markamız Dedeman şemsiyesi altındaki Park Dedeman markamızla ekonomik standartlarda, odaklı servis prensibi ile iş insanlarına ulaşıyoruz. Bu markamızı özellikle Anadolu’da farklı şehirlerle buluşturacağız. Yeni nesil markamız Smart by Dedeman’ın veya benzer konseptlerin uygun yatırım ve işletme maliyetiyle büyümede önemli rol oynayacağını düşünüyoruz.

Gelecek 30 yılda sektörünüz ve Türkiye ekonomisinde nasıl bir değişim bekliyorsunuz?

Ülkemizin genç nüfusu, güçlü altyapısı, doğal zenginlikleri ve coğrafi konumu; sanayi, turizm ve tarım gibi güçlü sektörlerimizi de olumlu yönde etkileyecek, ekonomimiz önümüzdeki 30 yılda daha da güçlenerek istikrarlı büyümeye devam edecektir.

Teknolojik gelişmelere ve küreselleşmeye bağlı olarak, seyahat kavramının önümüzdeki 30 yılda çok daha kolay ve güvenli bir faaliyet olacaktır. Ülkemiz doğal güzellikleri, tarihi, kültürü, alternatif turizm çeşitliliği ve kaliteli konaklama altyapısı ile öncelikli ülkeler arasında yer alacaktır.

Pandemiye rağmen projelerinizi yürütüyorsunuz. Ne gibi çalışmalar yaptınız?

Pandemi sürecini hızlı ve doğru kararlar alarak başarılı bir şekilde yönettik. Otellerimizin bazılarının kapalı olduğu üç aylık dönemi fırsata çevirip, planladığımız birçok projeyi hayata geçirdik. Otellerimizde ‘Güvende Kal’ manifestomuzdaki önlemleri uygulayıp misafirlerimizi ağırlarken, teknoloji ve pazarlamada da yenilikleri takip ettik. Başlayan ve devam eden projelerimizi de sürdürüyoruz.

Yeni dönemde neler yapacaksınız?

Dedeman Hotels & Resorts International olarak dijitalleşmenin öneminin farkındayız ve aldığımız aksiyonların faydalarını pandemide de gördük. Temassız olarak misafirlerimizin resepsiyona uğramadan check-out yapacağı bir altyapı kurduk, yakında uygulayacağız. 50 yılı aşkın tecrübemiz, güçlü kadromuz ve sürdürülebilir stratejimizle uzun vadeli hedeflerimize odaklanıyoruz. Şubat 2021’de Park Dedeman Kastamonu’yu hizmete açacağız. 150 odası, 300 yatak kapasitesi ile bölgenin ilk ve tek uluslararası markalı oteli olacak.

Pandemi sonrasında turizmde trendler neler olur?

Güvenli konaklama kapsamında tesisin yaptığı çalışmalar ve sahip olduğu sertifikalar, misafirlerin otel tercihinde bugün olduğu gibi gelecekte de belirleyici olacak. QR kodu ile menü kullanımı, dijital check-in/check-out uygulamaları ve mobil uygulamalar, misafiri tanıma ve isteklerine cevap verme otomasyonları hayatımızın vazgeçilmezleri olacak.

Toplu taşıma araçları yerine bireysel araçlarla yolculuk, kitlesel turizm yerine küçük gruplar halinde tatiller, aile tatilleri, kısa hafta sonu tatilleri yerine, bir-iki ay gibi uzun dönemli konaklamalar yükselişini sürdürecektir.

2021 turizm sektörü açısından nasıl bir yıl olacak?

2021 daralan pazarda ciddi rekabetlerin yaşanacağı, güçlü ve güven veren markaların öne çıkacağı, değişimi okuyan ve ‘yeni normal’e adapte olan şirketlerin başarılı olacağı bir yıl olacak. Aşı çalışmalarının sonuç vermesi ve kısıtlamaların azalması ile münferit seyahatlerde ve büyük katılımlı organizasyonlarda 2021’in üçüncü çeyreğinde, en kötü ihtimalle son çeyrekte önemli oranda artış olacaktır. 2021 sonrası için oldukça umutluyuz ama bu yıl için sektörümüze yönelik desteklerin devam etmesi çok önemli.

2021 ajandasının beş gündem maddesi

1. Sürdürülebilir güvenli turizm

2. Müşteri odaklı hizmet anlayışı

3. Verimli teknoloji yatırımları

4. Kontrollü büyüme

5. Çevik şirket modeli ile dönüşüm.

“İŞ DÜNYASINA IŞIK OLDUNUZ”

“Dedeman markamız ve şahsım adına 30’uncu yılınızı kutluyoruz. Bu uzun yolculukta, iş dünyasına bir ayna olduğunuz, farklı bakış açıları ortaya koyduğunuz, özel içerikleriniz ile sektörlere sağladığınız katkılar için teşekkür ediyor, ekip olarak ürettiğiniz içerikler için sizleri, bu 30 yılda emeği geçen herkesi kutluyoruz. Ekonomist dergisine ve tüm okuyucularına bol şans ve başarı dolu yıllar dilerim.”