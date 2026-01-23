Bu marketlerde Ramazan boyunca et ve tereyağı fiyatları sabit kalacak

İstanbul ve Ankara’da PERDER ile Et ve Süt Kurumu arasında yapılan protokol kapsamında, PERDER üyesi marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının Ramazan ayı sonuna kadar sabitlenmesi kararlaştırıldı. Uygulamayla birlikte tüketicilerin temel gıda ürünlerine daha istikrarlı fiyatlarla erişiminin amaçlandığı bildirildi.

Et ve tereyağı fiyatları ne kadar olacak?

İstanbul Perakendeciler Derneği'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Et ve tereyağı fiyatlarında sabitlemeye gittik. Bu kapsamda, İstanbul’un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla ramazan ayı sonuna kadar kilogramı 485 TL’den ekonomik dana kıyma, 510 TL’den ekonomik dana kuşbaşı sunacağız."

Et ürünlerinde olduğu gibi tereyağının fiyatını da sabitleyerek ramazan ayı sonuna kadar 384 TL seviyesinden tüketiciye ulaştırmaya devam edeceklerini belirten Kartal, yerel marketlerin birçok ürün kategorisinde yürüttüğü indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarıyla tüketiciyi enflasyona karşı korumayı amaçladığını dile getirdi.

Kartal, Mart 2023’ten itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı Et ve Süt Kurumu ile sürdürülen protokol sayesinde İstanbul’daki tüm hanelere en uygun fiyatlarla et ulaştırıldığını vurguladı.

Kartal, ayrıca şu açıklamalarda da bulundu:

"Yıl boyunca yerel marketler olarak yaptığımız çeşitli kampanyalarla tüketicimizi fiyat artışlarına karşı korumayı sürdürüyoruz. Ramazan ayında da fırsatçılığa izin vermeyeceğiz. Ramazan ayının bereketini sofralara taşımak istiyoruz. Tüm ülkemize hayırlı ramazanlar diliyorum."

Ramazan ayı sonuna kadar sabitlenen fiyatlar (Et ve Süt Kurumu protokolü kapsamında kampanyaya dahil üye marketlerde) dana kıyma 485 TL, dana kuşbaşı 510 TL, tereyağı 384 TL olacak.

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünler, Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross ve Show Gross olmak üzere toplam 30 zincir marketin şubeleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor.

Protokol, yaklaşık 3 yıldır devam ediyor

Ankara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan da yazılı açıklamasında, uygulamanın ramazan ayı öncesinde artış gösteren gıda talebi ve piyasa koşulları dikkate alınarak, vatandaşın alım gücünü korumaya yönelik hayata geçirildiğini bildirdi.

ESK ile yaklaşık 3 yıldır devam eden söz konusu protokol sayesinde, piyasa dalgalanmalarına rağmen vatandaşların uygun fiyatlı ve güvenilir ete erişimini sağladıklarını belirten Gülhan, "Bu çalışma ticari bir kampanya değil, doğrudan vatandaşa hizmet etmeyi esas alan sosyal sorumluluk anlayışının bir sonucudur." dedi.

Gülhan, ramazan sonuna kadar geçerli olacak uygulama kapsamında, Yunus, Altunbilekler, City Gross, Gimsa, Gimat Gross, Anka Gross, Fix Gross, Ata Gross, AHM Okyanus, ADL Okyanus, Aru Gross, Bildirici, Kent Gross, Güreller, Ada Gross, Burak, Soykan, GrossA ve Gürkanlar marketlerin şubelerinde ithal kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının sabitlendiğini kaydetti.

Uygulamanın temel amacının Ramazan döneminde fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, erişilebilir gıda arzını sürdürmek ve tüketici lehine piyasa dengesini korumak olduğunu vurgulayan Gülhan, sofralara uygun fiyatlı, güvenilir ürünlerin ulaştırılması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı bilgisini verdi.

ESK’nin piyasaya sunduğu ürünlerde uygulanacak sabit fiyatlar ise şu şekilde açıklandı: kıyma 485 TL, kuşbaşı 510 TL, tranç 535 TL, kontrfile 900 TL, antrikot 1.000 TL, bonfile 1.200 TL ve tereyağı 384 TL.