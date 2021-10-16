Efeler Çiftliği kurucu ortaklardan Leyla Kayhan Elbirlik, gelecek yıl içinde halka arzı hedeflediklerini belirterek, “Halka arz gelirini çiftliğin büyümesi, daha yüksek verim ve ürün gamını genişletmek için kullanacağız” dedi.

2007 yılında tekstil devi Söktaş’ın bir iştiraki olarak kurulan Efeler Çiftliği, çiğ süt ve pastörize süt ürünlerini, sağlıklı ambalajlarla seçkin marketlerde tüketicilere sunuyor. En doğal süt ve süt ürünleri ile pastacılık ve turizm sektöründeki pek çok markanın da tedarikçisi konumunda.

Efeler Çiftliği kurucu ortaklarından Leyla Kayhan Elbirlik,toplam 6 bin 672 adet büyükbaş süt hayvana sahip olan çiftliğin, 2021 yılının ilk 6 ayında 13 bin ton çiğ süt satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artışla 55 milyon TL satış geliri kaydettiklerini kaydeden Elbirlik, “Söktaş’ın yüzde 84 oranında bağlı ortaklığıyla, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde satış gelirlerinin yüzde 35’ini oluşturduğu Efeler Çiftliği’nin orta vadede hedefi 200 milyon TL’nin üzerine ulaşmak. Ancak hammadde fiyatlarının ve döviz kurlarının artması, süt üretimi ve satışını olumsuz etkiliyor. Bizim piyasadaki tespitlerimiz, tüketicinin yoğurt gibi katma değerli bazı ürünleri evinde, kendisinin yapmayı tercih ettiği yönünde. Önümüzdeki dönemde bu tip ürünlerde talep düşüşleri yaşanabilir” dedi.

“Gelecek yıl halka arz hedefimiz var”

Ar-Ge, teknoloji ve inovasyona büyük önem verdiklerini ifade eden Elbirlik, “Uygun piyasa şartlarını gözeterek Efeler Çiftliği’ni gelecek yıl içinde halka arz etme hedefimiz bulunuyor. Böylece Efeler Çiftliği’nin kalitesini, hem marka hem ürün çeşitliliği hem de şirket olarak daha çok paydaşla buluşturabileceğiz. Halka arz gelirini çiftliğin büyümesi, daha yüksek verim ve ürün gamını genişletmek için kullanacağız. Rekabette var olabilmek için ve kaynaklarımızın en iyi şekilde kullanılabilmesi için teknolojiye yatırım yapmamız şart. En büyük hedefimiz ülkemizin en sürdürülebilir ve inovatif çiftliği olmak” diyerek yenilik, teknoloji ve inovasyonda istikrarlı bir duruş sergilediklerini anlattı.