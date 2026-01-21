Geleneksel lezzete modern dokunuş: Cennet Çamuru "Burger Tatlı" oldu

Meslekte 37 yılı geride bıraktığını belirten usta, tatlıcılığın kendisi için bir aşk olduğunu ifade ederek, "Kilis'in kendine has tatlıları var. Cennet çamurumuz ayrı bir lezzet. Biz de buna bir farklılık katmak istedik. Yeni nesle sevdirelim, daha çok tattıralım diye burger tatlıyı çıkardık" dedi. Burger tatlının yapım aşamasını da anlatan usta, hamurların tek tek sarılıp açıldığını, aralarına fıstık konularak kalıplara basıldığını söyledi. Tatlının kızgın yağ ile yağlandıktan sonra 220 derecedeki fırında yaklaşık 35 dakika pişirildiğini belirten usta, "Pişen tatlıların üzerine kendi kaynattığımız pancar şekerinden üretilen şerbeti ekliyoruz. İsteğe göre arasına cennet çamuru, kaymak ve dondurma ilave edilebiliyor" diye konuştu.