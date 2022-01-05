2021’de normalleşme sürecinin tüketimde yol açtığı canlanma, gıda sektörünü olumlu etkiledi.

Yılın son aylarında ise fiyat artışları nedeniyle tartışmaların odağına oturan sektörün 2022 gündeminde maliyet artışları, enflasyon ve iklim krizi olacak.

Pek çok alanda ezber bozan pandemi, tarım ve gıda sektörlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Pandeminin beraberinde getirdiği olumsuzluklara karşı 2020’den itibaren hızlıca aksiyon alan gıda sektörünün 2021 yılı gündemini maliyet artışları ve enflasyon belirledi.

Pandemi ile mücadelede alınan tedbirler ve aşı uygulamalarının olumlu sonuçlarıyla geçilen normalleşme sürecinin tüketimde yol açtığı canlanma, sektörü destekleyen bir unsur oldu.

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