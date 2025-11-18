Hasat sürüyor: Fındıktan sonra Ordu'nun yeni gözdesi oldu

Tüm tarım ürünlerinde olduğu gibi kivide de rekoltenin düşük olduğunu söyleyen Ordu Kivi Üreticiler Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün tespitlerine göre 6 bin 200 ton civarında bir kivi tespiti yapıldı. Kivilerimiz hakikaten kaliteli, coğrafi işaret belgeli. Fındıktan sonra en fazla katma değer üreten kivinin bu seneki ilin ve ülkemizin ekonomisine katkısı tahminimize göre 500 milyon TL civarında, iyi bir kazanç. Birincisi sınıf kivi 80, ikincisi sınıf 40 ve üçüncüsü sınıf kivi ise 25 lira, bu yıl sözleşmeyi ona göre yaptık" dedi.