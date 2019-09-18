Hazır yemekle yurtdışına açılacak
Bakliyat sektörünün önemli markalarından biri olan Yayla Agro, Yayla Yemek ve Yayla Haşlanmış markalarıyla girdiği hazır yemek pazarında hedef büyüttü.
Şirket bu alanda da yurtdışına açılmaya hazırlanıyor. Bu amaçla 30 milyon TL’lik yatırım yapmayı planlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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