Hazır yemekle yurtdışına açılacak

Eylül 18, 2019 0 Yorum 50 Okunma
Hazır yemekle yurtdışına açılacak

Bakliyat sektörünün önemli markalarından biri olan Yayla Agro, Yayla Yemek ve Yayla Haşlanmış markalarıyla girdiği hazır yemek pazarında hedef büyüttü.

Şirket bu alanda da yurtdışına açılmaya hazırlanıyor. Bu amaçla 30 milyon TL’lik yatırım yapmayı planlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap