İstanbul Valiliği açıkladı: Gıda işletmelerinde kamera zorunlu hale geliyor

İstanbul Valiliği, gıda güvenilirliğini güçlendirmek için yeni düzenlemeleri devreye almak üzere harekete geçti. Buna göre, seyyar satış araçlarına belediye başkanlıkları tarafından izin belgesi verilecek. İzin belgesi olmayan seyyar satış araçlarının faaliyetlerine izin verilmeyecek.

Gıda işletmelerinde üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurulacak ve tüm kayıtlar 30 gün süreyle muhafaza edilecek. Aynı zamanda ilaçlama hizmeti veren firmalar ve ilaçlamanın uygulandığı işletmelerin de denetleneceği ifade edildi.

Valilik, "Gıda Güvenilirliği ve Biyosidal Uygulamalar" konulu yazıyı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere diğer ilgili kurumlara da gönderdi.

Söz konusu yazıda, gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ilişkin yetki, görev ve sorumlulukların, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile belirlendiği hatırlatıldı.

Yeni düzenlemeyle gıda işletmelerinde kamera sisteminin zorunlu hale getirileceği belirtilirken, seyyar satış araçlarına ilişkin de şu açıklamalar yapıldı:

"Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında istisnai hükümler arasına giren seyyar satış araçlarına, belediye başkanlıkları tarafından titizlikle incelenerek izin belgesi verilecektir. İzin belgesi bulunmayan hiçbir seyyar satış aracının faaliyetine izin verilmeyecektir. İzin belgesi verilen seyyar satış araçları, izni veren makam tarafından gıda güvenilirliği açısından takip edilecektir.

İlaçlama hizmeti veren firmalar ve ilaçlamanın uygulandığı işletmeler denetlenecek, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında il/ilçe sağlık müdürlükleri tarafından idari işlem başlatılarak, gerekli görülmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Alınan tüm önleyici tedbirlere rağmen olası bir zehirlenme vakasının meydana gelmesi durumunda, Güvenlik Acil Durumlar ve Koordinasyon Merkezinden sorumlu vali yardımcısı başkanlığında, GAMER sekretaryası aracılığıyla ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon oluşturularak hızlı bilgi akışı sağlanacaktır."

Mevzuata aykırı hareket eden işletmeler kapatılacak

Yazıda ayrıca, denetimler sonunda mevzuata aykırı hareket eden işletmelerin mühürleneceği de kaydedildi:

"Başta çarşı ve mahalle bekçileri olmak üzere ilgili kolluk birimlerince görevlendirilen personel tarafından mühür fekki yapılıp yapılmadığı düzenli olarak takip edilecektir. İşletme sahipleri, çalışanlar veya üçüncü kişiler tarafından mührün bozulması suretiyle işletmenin izinsiz olarak faaliyetine devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, denetimi gerçekleştiren ya da ihbarı alan kurum tarafından gerekli işlemler yapılarak sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."