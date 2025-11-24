Karadeniz'de hamsi bolluğu: Fiyatı şaşırttı

Karadeniz’de 1 Eylül’de sona eren av yasağının ardından balıkçılar yeniden denize açıldı. Sezonda yaşanan hamsi bolluğu ise tezgâhlara yansıdı ve 150 liradan satılan balıkların fiyatı şu sıralar 50 liraya kadar geriledi.
1 Palamuttan umduğunu bulamadılar
Palamutta beklediği verimi yakalayamayan balıkçılar, geçmiş yıllara göre daha erken başlayan ve devam eden hamsi avı sayesinde bu sezon teknelerden eli boş dönmedi.
2 Kilogramı 50 liradan satılıyor
Yöredeki balıkçı pazarlarında sezon başında kilogramı 150 liradan satılan hamsi, bol avlanma ile zaman zaman 3 kilogramı 100 liraya, bugünlerde ise kilogramı 50 liraya kadar geriledi.
3 Bol miktarda avlanıyor
Hamsi, özellikle Trabzon, Rize ve Artvin açıklarında il dışından gelen balıkçı teknelerinin de katılımıyla bol miktarda avlanıyor.
4 8 bin ton hamsi avlandı
Trabzon Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, av sezonunda hamsi avı ile bereketli sezon geçirildiğini, 1 Eylül'den bu yana Trabzon'da yaklaşık 8 bin ton hamsi avının gerçekleştirildiğini söyledi.
5 "Ağırlık, Rize ve Artvin bölgesinde"
Hamsinin göç sistemiyle hareket ettiğini dile getiren Kaplan, "Tüm Karadeniz'de şu sıralarda ağırlık, Rize ve Artvin bölgesinde. Diğer şehirlerin gemileri de o bölgede avcılık yapmakta." dedi.
6 "Bu sene hamsiler çok iri"
Kaplan, hamsi büyüklüğünün bu sezon oldukça sevindirici olduğunu belirterek, "Boyut olarak fark edilecek şekilde, bu sene hamsiler çok iri, bereketi de bundan. Yasal alt limit olan 9 santimetrenin üzerinde hatta 10 santimetre ve üzeri boyutta hamsi var. Bu, oldukça sevindirici bir olay. Tuttuğumuz hamsiler, en azından bir kere üremiş ve çoğalmış. Denetimlerimizde küçük boyuttaki hamsi ile kesinlikle karşılaşmıyoruz." dedi.
7 Farklı illerden gelen balıkçı teknelerini ağırlıyor
Rize’de hamsi avının en yoğun yapıldığı ilçeler Fındıklı ve Pazar olarak öne çıkıyor. Son haftalarda hamsinin en fazla görüldüğü bölgeler arasında yer alan bu iki ilçenin açıkları, farklı illerden gelen çok sayıda balıkçı teknesine ev sahipliği yapıyor.
8 "Son 4 yılın en bol hamsi sezonu"
Hamsi avından bu sezon memnun olduklarını belirten balıkçı Abdülkadir Kır, "Çok bereketli bir sezon geçti. Kayık başına 50 tona yakın hamsi avlayan oldu. Bence son 4 yılın en bol hamsi sezonu." diye konuştu.
9 Artvin'de 18 Kasım'da 540 ton hamsi avlandı
Artvin'in sahil kıyısındaki Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi ilçeleri de hamsi avcılığının hareketli günlerini yaşıyor. Artvin Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1 Eylül-23 Kasım tarihlerinde 2 bin 344 ton hamsi avlandı.
Geçen sezon 980 ton hamsi avlanan Artvin'de bu yıl sadece 18 Kasım'da 540 ton hamsinin avlandığı belirlendi.
10 12 bin ton da palamut avlandı
Ayrıca, kentte av sezonunda 12 ton palamut ve 20 ton istavrit avlanarak satışa sunuldu.