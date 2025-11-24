Hafta sonu 150 milyon dolarlık açılışla rekor kırdı

Universal Pictures'ın müzikal devam filmi "Wicked: For Good", Kuzey Amerika gişelerinde muhteşem bir başlangıç yaptı.

Broadway'in klasik müzikali Wicked'ın sinema uyarlamasının ikinci bölümü, Cynthia Erivo'nun canlandırdığı Elphaba ve Ariana Grande'nin hayat verdiği Glinda arasındaki beklenmedik arkadaşlığa odaklanıyor.

İlk film, Stephen Schwartz ve Winnie Holzman'ın 2003 tarihli Broadway müzikalinin ilk perdesini beyazperdeye uyarlamıştı. Devam filmindeyse, Elphaba'yla Glinda'nın yollarının ayrılmasının ardından yaşananlar anlatılıyor.

Sinema yazarlarına göre müzikalin Oscar şansı da epey güçlü görünüyor. İlk filmin kazandığı 10 adaylığı tekrarlaması ve iki bölümlük bu uyarlamanın ödül sezonunun iddialı yapımlarından biri haline gelmesi bekleniyor.

Ortalama açılış hasılat 46 milyon dolar

Sektör bülteni FranchiseRe'yi yayınlayan David A. Gross'a göre, "Wicked: For Good" da fantastik-macera devam filmi açılış rekorunu kırdı. Gross'a göre, bu tür filmlerin ortalama açılış hasılatı 46 milyon dolar.