İBB burs ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları tarihi belli oldu mu?

İBB Burs Miktarı ve Kapsamı

Genç Üniversiteli Desteği kapsamında sağlanacak yardımın detayları şöyledir:

Destek Miktarı (Öğrenci Başına): Her bir öğrenciye 20.000 TL eğitim desteği sağlanacaktır.

Öğrenci Sayısı: Toplamda 100.000 üniversite öğrencisine bu destek ulaştırılacaktır.

Toplam Bütçe: 2025-2026 dönemi için ayrılan toplam bütçe 2 milyar TL'dir.

İBB, bu destekle birlikte bugüne kadar toplamda 2 milyar 946 milyon 349 bin 600 TL tutarında Genç Üniversiteli Desteği sağlamış olacaktır. Bu miktar, öğrencilere sağlanan en büyük yerel yönetim desteklerinden birini temsil etmektedir.