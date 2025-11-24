İBB burs ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları tarihi belli oldu mu?

2025-2026 eğitim-öğretim döneminde 100 bin üniversite öğrencisine 20.000 TL eğitim desteği sağlayacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuruları 17 Ekim'de sona erdi. Başvuru aşamasının sona ermesinin ardından on binlerce öğrenci burs sonuçlarını bekliyor.
İBB burs ne zaman açıklanacak?
stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için sağladığı öğrenim desteği sonuçlarının kesin tarihini henüz resmi olarak duyurmamıştır.
Ancak, geçmiş yıllardaki takvim göz önüne alındığında, sonuçların ne zaman açıklanacağına dair güçlü bir tahmin bulunmaktadır:
Geçmiş Yıl Örneği: Geçen yıl (2024), başvurular 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar yaklaşık iki ay sonra, 31 Aralık'ta ilan edilmişti.
Bu Yılki Beklenti: Sürecin benzer şekilde ilerlemesi durumunda, bu yılki İBB burs sonuçlarının 20 Ocak 2026 civarında açıklanması öngörülmektedir.
İBB Burs Sonuçları Sorgulama Kanalları
|Kanal Adı
|Erişim Yöntemi
|İBB Genç Üniversiteli Web Sitesi
|https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden online sorgulama.
|İstanbul Senin Uygulaması
|Mobil uygulama üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yaparak.
|153 Çözüm Merkezi
|Telefonla arayarak 153 Çözüm Merkezi yetkililerinden bilgi alma.
İBB Burs Miktarı ve Kapsamı
Genç Üniversiteli Desteği kapsamında sağlanacak yardımın detayları şöyledir:
Destek Miktarı (Öğrenci Başına): Her bir öğrenciye 20.000 TL eğitim desteği sağlanacaktır.
Öğrenci Sayısı: Toplamda 100.000 üniversite öğrencisine bu destek ulaştırılacaktır.
Toplam Bütçe: 2025-2026 dönemi için ayrılan toplam bütçe 2 milyar TL'dir.
İBB, bu destekle birlikte bugüne kadar toplamda 2 milyar 946 milyon 349 bin 600 TL tutarında Genç Üniversiteli Desteği sağlamış olacaktır. Bu miktar, öğrencilere sağlanan en büyük yerel yönetim desteklerinden birini temsil etmektedir.