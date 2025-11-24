Dünya Bankası'ndan 6 milyar dolarlık finansman! Bakan Bayraktar detaylarını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası ile 6 milyar dolarlık finansman için çalışmalara başlayacaklarını açıkladı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Bayraktar, Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Sayın Antonella Bassani ile ilk etapta 6 milyar doları bulan bir finansman paketi için çalışmalara başlanması konusunda anlaştıklarını kaydetti.

"Finansman, yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacak"

Bakan Bayraktar, söz konusu finansmanın yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacağını da şöyle belirtti:

"Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Sayın Antonella Bassani ile ilk etapta 6 milyar doları bulan bir finansman paketi için çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldık.

Söz konusu finansman, rüzgâr ve güneş kurulu gücünde 2035 yılı için belirlediğimiz 120 bin megavat hedefine ulaşma noktasında yapmayı planladığımız yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacak.

Görüşmede ayrıca yenilenebilir enerji, nükleer ve doğal gaz gibi konularda iş birliği fırsatlarını da değerlendirdik."

