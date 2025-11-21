ASELSAN temettü tarihi ne zaman? (2025)

ASELSAN bu yıl pay başına brüt 0,2346491 TL, net 0,1994517 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım, ödeme tarihi ise 27 Kasım 2025.
Şirket temettü kararını şu açıklamayla duyurmuştu:
Şirketimizin 50. Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;
• Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 456.000.000 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
• Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 1.070.000.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 23,464912 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %23,464912) kısmının, (net 909.500.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 19,945175 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %19,945175) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,
• Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 84.200.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
• Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına
ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 25 Kasım 2025 tarihinde dağıtılmasına karar verilmiştir.