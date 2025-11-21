Bor Şeker ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)

Bor Şeker A.Ş. (BORSK) bugün KAP'a temettü kararını bildirdi. Şirket pay başına brüt 0,8333333 TL, net 0,7083333 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım, ödeme tarihi ise 27 Kasım olacak.

Şirket genel kurulda onaylanan temettü kararını şöyle duyurdu:

Şirketimizin 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin olarak;

Şirketimizin TFRS'ye uygun olarak hazırlanan 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarında 408.093.494 TL tutarında net dönem karı olup bu tutardan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 519. maddesi uyarınca genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 404.512.843 TL net dağıtılabilir dönem karı oluştuğu; yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarda ise net dönem karı 71.613.028 TL olup bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 68.032.377 TL net dağıtılabilir dönem karı olduğu görülmüştür.

Bu kapsamda, 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmemize ve TTK'nın 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken tüm genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasına ve A grubu ve B grubu pay sahiplerine 1 TL nominal değerli pay için sırasıyla net 0,7083 TL ve 0,8333 TL; C grubu pay sahiplerine 1 TL nominal değerli beher pay için net 0,7083 TL nakit kâr payına tekabül eden toplam net 180.625.000 TL kâr payı dağıtılması 20.11.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

