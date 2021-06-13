Domates üreticilerinden Merko Gıda, satın aldığı Frigo Pak Gıda ile narenciye pazarına giriyor. Merko Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake, önümüzdeki dönemde yatırım, büyüme ve yeni satın almalara odaklandıklarını söylüyor.

Katma değeri yüksek tarım ürünlerinde Türkiye, dünya sıralamasında yerini yükseltiyor. Buna en güzel örnek domates. Türkiye, domates üretiminde 13 milyon tona ulaşan rakamla dünyada ilk beş arasında yer alıyor.

Bunun yaklaşık 2,5 milyonunu konserve, salça, küp domates gibi katma değerli ürünlerin yer aldığı sanayi tipi domates oluşturuyor. Bugün sanayi tipi domatesin ihracat gelirimize katkısı 200 milyon doları aşmış durumda.

Bu önemli pazarın lider oyuncularından biri Merko Gıda. 1982 yılında faaliyetlerine başlayan şirket, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kurulu yaklaşık 75 bin metrekare büyülüğündeki tesislerde küp domates, salça ve konserve domates başta olmak üzere sanayi tipi domates üretiyor.

Şirketin iş ortakları arasında Knorr’dan Cargill’e, Nestle’den Unilever’e, Coca-Cola’dan Campbell’e yüzlerce global gıda devi bulunuyor. Üretilen küp domates, konserve ve jğgit* salçanın yüzde 60’ı iç pazarda tüketilirken, yüzde 40’ı ise ihraç ediliyor.

MAKİNE YATIRIMI

Şirket 2020’de 1 milyon Euro’nun üzerinde yaptığı makine yatırımıyla üretim hacmini de önemli ölçüde artırmayı başardı ve pazarında Türkiye’nin en büyük üretici şirketlerinden biri olarak üretimini 180 bin tona kadar çıkardı.

“Sadece bu yıl ihracat hacmimizi yaklaşık yüzde 40 artırmayı ve 5 bin tonu aşmayı planlıyoruz” diyen Merko Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake, bu yıl da benzer bir yatırım yapacaklarını açıklıyor.

Blake, “Önümüzdeki dönemde odağımızda yatırım, büyüme ve yeni satın alma hedefimiz olacak. Bunun için gıda sektörünün ulusal ve uluslararası en itibarlı markalarıyla görüşüyoruz. Çok yakın zamanda bunları da açıklayacağız” diyor.

YENİ BİR PAZARA GİRİYOR

Şirketteki yenilikler bundan ibaret değil. İş birlikleri ve satın almalarla güçlenen Merko, 8,5 milyon dolar karşılığında yine gıda sektörünün önemli oyuncularından ve halka açık Frigo Pak Gıda’nın yüzde 25’lik kısmını satın alarak narenciye alanında konserve ve dondurulmuş meyve-sebze, gazlı içecekler ve meyve suyu ve sebze konservesi pazarına da girdi.

2020 yılını 107 milyon TL ciroyla kapatan Frigo Pak, Sunpride meyve suları başta olmak üzere birçok önemli markayı ürün gamında bulunduruyor. Bugüne kadar hep endüstriyel üretim (B2B) yapan Merko Gıda’nın Frigo Pak Gıda ürünleriyle direkt tüketiciye de ulaşacağını vurgulayan Blake, “Frigo Pak Gıda, üretimin yüzde 97’sini AB ülkelerine ihraç ediyor.

İhracat yaptığı ülkelerin başında İngiltere ve Almanya var. Aynı zamanda bu birleşmeyle birlikte özellikle AB ülkelerine ihracatta önemli bir atılım yapacağız” diye konuşuyor.

‘’FRİGO PAK’IN KATILMASI KIRILMA NOKTASI OLACAK’’

Frigo Pak Gıda’nın yüksek döviz geliriyle Merko’ya önemli bir ivme kazandıracağını vurgulayan Blake, şöyle konuşuyor: “1994 yılında halka açılan Merko Gıda, tarım sektöründe ve kendi alanında halka arz edilen şirketlerin başında geliyor.

Türkiye’nin en büyük domates üreticisi ve ihracatçısı şirketleri arasında olmayı sürdüren Merko’nun yine 1995 yılından bu yana halka açık şirketi olan Frigo Pak’ı bünyesine katması, sektörün dinamikleri açısından da önemli bir kırılma noktası olacak.”