Migros, yeni bir hizmeti hayata geçirerek Pizza Mi-Go markası ile başlattığı pizza servisini yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Migros’tan yapılan açıklamaya göre, orta boy olarak dondurulmuş ve pişirilmiş seçenekleriyle Migros mağazalarında yerini alan Pizza Mi-Go; 405 gramlık sebzeli, 430 gramlık karışık ve 320 gramlık peynirli farklı damak tatlarına hitap eden çeşitleriyle 14,90 liralık fiyatlardan satışa sunuluyor.

Pizza Mi-Go, 650 mağazada tüketicilerle buluşuyor. 2021 yılı içerisinde M Fırın bulunan tüm Migros mağazalarında yerini alacak olan Pizza Mi-Go, Migros Sanal Market üzerinden sipariş edilebiliyor. Ayrıca, Migros Hemen uygulaması üzerinden sipariş edilen pizzalar 30 dakika içerisinde adrese teslim ediliyor.

Migros’tan yılda 700 milyon liralık unlu mamul satışı

Migros, Türk ve dünya lezzetlerini M Fırın’larında pişirerek taptaze şekilde müşterileriyle buluşturuyor. 2014’ten bu yana M Fırın’lara 30 milyon lira yatırımda bulunan Migros, bu yıl 1.065 olan M Fırın bulunan mağaza sayısını 1.200’e çıkarma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

2020 yılında M Fırın’larda toplam 20 milyon adet simit, 18 milyon adet ev yapımı gül böreği, peynirli, patatesli, ıspanaklı rulo börek çeşitleri ve 130 milyon adet ekmek satışı gerçekleşti. Migros, bu yıl ise Pizza Mi-Go ile fırın mamulleri satışlarını yüzde 25 artırmayı hedefliyor.

Migros, yılda 700 milyon liralık unlu mamul satışı yapıyor.