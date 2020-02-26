Peynirci Muratbey makine üretecek - Ekonomist

Peynirci Muratbey makine üretecek
Eminönü’nde küçük bir peynirci dükkanıyla 50 yıl önce sektöre adım atan Muratbey, peynir sektörünün ardından makine alanında da üretime geçmeye hazırlanıyor.
Yıldız Teknopark’ta makinenin yazılım ve tasarımıyla ilgili çalışmaları tamamlayan şirket, Uşak’taki tesislerinde seri üretime başlamak için kolları sıvadı.
Bu işe toplam 5 milyon Euro’luk kaynak ayıran şirket, üreteceği makineyle 60 milyon doların üzerinde olan ithalatın önüne geçmeyi hedefliyor.
Endüstride üretilen ürünlerin üstüne püskürtme tekniğiyle tarihleri yazan makinenin üretimini kısa zamanda gerçekleştireceklerini dile getiren Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, bu girişimden önemli bir ihracat geliri de beklediklerini söylüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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