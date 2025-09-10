Pınar'dan ihracat atağı

İhracat kanallarını genişletmek, premium ürünlerinin ihracattaki ivmesini artırmak, yeni pazarlara ulaşmak için Worldfood fuarına katılan Pınar, süpermarket zincirleri, AB ve Orta Doğu ülkelerinden dağıtımcılar, HoReCa segmenti ve sağlıklı beslenmeye ilgi duyan tüketicileri standında ağırladı.

Pınar Süt, 2024 yılında 8 yeni pazara girerek Fransa, İsviçre, İrlanda, Finlandiya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan ve Bosna Hersek’e ürün ihraç etmeye başladı.

2024 yılında ihracattan 42,8 milyon dolar gelir elde eden Pınar Süt, başta Ortadoğu ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 37 ülkeye ihracat yaptı. 2024 yılında Türkiye’den yapılan markalı süt ve süt ürünleri ihracatının %15’ini Pınar Süt tek başına gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl 8 yeni pazara girerek Fransa, İsviçre, İrlanda, Finlandiya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan ve Bosna Hersek’e ürün ihraç etmeye başlayan Pınar Süt, yurt dışı satışlarının yarısından fazlasını Körfez ülkelerine (BAE, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Katar, Suudi Arabistan) yapıyor.

Pınar Et ihracat yaptığı ülke sayısını 30’a çıkardı

Pınar Et, geçen yılki ihracat faaliyetleri kapsamında 30 ülkeye ihracat yaparken KKTC, Irak ve Azerbaycan pazarlarındaki varlığını da güçlendirdi. Pınar Et, özellikle şarküteri ürünleriyle 4,9 milyon dolar ihracat geliri elde etti. Pınar Et’in dondurulmuş unlu ürünler grubunda yer alan börek çeşitleri de dış pazarlardaki tüketicileri tarafından tercih edilmeye devam ediyor.

Yeni ürünler tüketici ile buluştu



Pınar Süt, bu yılki fuarda özellikle Labne, Süzme Peynir, Laktozsuz ve Aromalı Labne, Protein sütleri ile ön planda olmayı tercih ederken, yeni ürünleri Ekşi Krema, Sade Protein Süt, Karamelli ve Çilekli Sos’u da WorldFood İstanbul’da tanıttı. Pınar Et de, şarküteri ürünleri, donuk unlu/et ürünleri ve bitki bazlı ürünleri ile fuarda yer aldı.

