Pınar Süt'ten 2050'ye kadar karbon-nötr olma hedefi

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in 2050 yılı net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu olarak kendi bünyesinde karbon nötr bir üretim modeli için çalışan Pınar Süt, 2030 yılına kadar karbon ayak izini yüzde 25, su kullanımını yüzde 10, plastik tüketimini yüzde 10, atık oranını ise yüzde 20 azaltmayı hedefliyor.

“Sağlıkla Büyüyen Nesiller İçin Yarım Asırlık Yolculuk”

Sürdürülebilirlik vizyonlarının kuruluşlarından bu yana genlerine işlediğini söyleyen Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı; ‘’Sıfır atıkla üretim yapıyor, 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefiyle sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz. Çünkü biz Pınar’ız. Bu ülkenin çocuklarını sağlıkla büyütmeliyiz ki, onlar da yarınları büyütsünler” diye konuştu.

Pınar Süt sürdürebilirlik projeleri kapsamında yaptığı çalışmaları anlatan İdil Yiğitbaşı; şunları söyledi: "Pınar Süt, CDP Karbon Saydamlık Projesi kapsamında iklim değişikliği ve su yönetimi alanlarında “B” notu alarak global ölçekte sürdürülebilirlik performansını belgeledi. Arıtma Tesisisimiz sayesinde, 2024 yılında 342.742 metreküp biyogaz üretip, 612 ton CO₂ emisyonunu azaltarak doğalgaz tüketiminde önemli tasarruf sağladık. Pınar Süt Eskişehir fabrikasında ise yalnızca 2024 yılı içinde 1.684 ton su tasarrufu elde edildi."

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kapsayıcı İnsan Kaynakları Politikası

Öte yandan şirketten yapılan açıklamaya göre, Pınar Süt 2017’den bu yana 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Yaşar Topluluğu şirketlerindeki kadın çalışanları adına kız öğrencilere karşılıksız burs sağlıyor. UN Global Compact’in Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı’na (Target Gender Equality) katılan Pınar Süt, “Ev İçi Şiddetle Mücadele Rehberi” ile çalışanlarına destek sunuyor. Ayrıca BM Kadının Güçlenmesi İlkeleri (WEPs) CEO Destek Beyannamesi’ni imzalayan Pınar Süt, İş’te Eşitlik Platformu ve Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu’nda da aktif olarak yer alıyor.

"Pınar Süt, Sanat, Spor ve Eğitimle Nesillerin Yanında"

Pınar Süt, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı ve Pınar Enstitüsü aracılığıyla eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında da toplumun her kesimine dokunuyor. 1987’den bu yana Pınar Çocuk Tiyatrosu ile 4 milyonu aşkın çocuğa ulaşan marka, Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması ile 1981 yılından itibaren her yıl çocukların yaratıcılığını destekliyor. Yarışma ile eş zamanlı yürütülen Pınar Çocuk Resim Atölyesi ise çocukların hayal dünyalarını resimle buluşturuyor. “Tasarım Mucitleri Ateşböceği” projesiyle Pınar Süt, Yaşar Eğitim Kültür Vakfı ve TEGV iş birliğinde yalnızca 2024 yılında Adıyaman’da 2.000 çocuğa ulaştı. “Eğlenerek Hareket Edelim, Sağlıklı Beslenelim” projesiyle 23 ilde 1.315 öğretmen aracılığıyla 37 binden fazla çocuk sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirildi.