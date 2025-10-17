Şanlıurfa'nın peynirini dünya sofralarına ulaştırıyor

Urfa’nın bereketli topraklarında bir çadırda başlayan peynir hikâyesi, bugün dünya sofralarına uzanıyor. Urfarm Süt ve Süt Ürünleri, 25 yıl önce küçük bir girişim olarak başladığı yolculuğunu 7 bin metrekarelik modern bir fabrikaya dönüştürdü. Şirket, yılda 11 bin ton sütü 3 bin 800 aileden temin ederek hem bölge ekonomisini destekliyor hem de Anadolu’nun süt ürünleri mirasını küresel pazarlara taşıyor. Üretim kalitesini uluslararası standartlara taşıyan Urfarm, bugün ABD ve Orta Doğu pazarlarında büyümesini sürdürüyor.

Çadırdan fabrikaya, Anadolu’dan dünyaya

Urfarm’ın hikâyesi, Şanlıurfa’nın köklü üretim kültüründen doğdu. 2001 yılında mütevazı bir çadırda peynir üretimine başlayan M.Sinan Kutlu, bugün üretimini Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 7 bin metrekarelik tesiste yüksek teknolojiyle sürdürüyor. Her yıl 11 bin tonun üzerinde süt işleyen tesis, sütünü bölgedeki 3 bin 800 küçük üreticiden topluyor. Böylece hem hayvancılığı destekliyor hem de kırsal kalkınmaya katkı sağlıyor.

100 kişilik çekirdek kadrosuyla çalışan Urfarm, süt toplama ve lojistik ağlarıyla birlikte toplam 400 kişilik bir istihdam ekosistemi oluşturuyor.

Endemik sütlerden global sofralara

Kalite ve izlenebilirlik Urfarm’ın üretim anlayışının merkezinde yer alıyor. Harran Üniversitesi iş birliğiyle kurulan çiğ süt ve mikrobiyoloji laboratuvarı, markanın gıda güvenliğine verdiği önemi gösteriyor.

Tesisin ürün yelpazesinde, koyun sütünden üretilen İtalyan pecorino peyniri başta olmak üzere feta, beyaz peynir, tulum peyniri ve coğrafi işaretli Urfa sadeyağı bulunuyor.

Urfarm İhracat Direktörü Mustafa Acar, “Koyun sütünden ürettiğimiz sadeyağ ve peynirlerimiz ABD ve Orta Doğu’da büyük ilgi görüyor. Bu sadece bir ihracat başarısı değil; Anadolu’nun emeğini, bilgisini ve doğallığını dünyaya taşıyan bir hikâye,” diyor.

Sürdürülebilir bir üretim felsefesi

Urfarm, üretimi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil, bölgesel sürdürülebilirlik misyonunun bir parçası olarak görüyor. Mustafa Acar bu anlayışı şöyle açıklıyor:

“Bizim önceliğimiz, bölgemizdeki küçükbaş hayvancılığı güçlendirmek. Çünkü ham maddeye sahip olmadan üretimi sürdürmek mümkün değil. Tek tek dağları ve Karacadağ’ın endemik bitkileriyle beslenen hayvanların sütü, ürünlerimizin karakterini belirliyor. İyi bir ürün her zaman değerini bulur.”

Urfarm’ın simge ürünlerinden biri olan Urfa sadeyağı, Tek tek dağları ve Karacadağ meralarında beslenen hayvanların sütlerinden elde ediliyor. Binlerce yıllık tarife sadık kalınarak mayalanan sütler önce yoğurt ardından yayıklanarak tereyağına ve son olarak sadeyağa dönüştürülüyor. Üç ay süren olgunlaşma süreciyle üretilen bu geleneksel lezzet, “her mutfağa girmesi gereken, süper gıda statüsünde bir şifa kaynağı” olarak tanımlanıyor.

ABD pazarında çift haneli büyüme

Şirketten verilen bilgilere göre, Urfarm bugün ürünlerini Macro Center raflarında ve e-ticaret platformlarında tüketiciyle buluşturuyor. Marka, 2020–2025 arasında ABD pazarında çift haneli büyüme kaydetti.