Soğuk havalar geldi, bardaklara doldu: Talebe yetişilemiyor

Türkiye'nin soğuk hava dalgasına girdiği bu günlerde, kendine has aroması, sağlığa olan sayısız faydası ve kış aylarında daha fazla tercih edilmesiyle şalgamın satışı arttı. Özellikle kış aylarında tüketimi yükselen Adana Şalgamı, Avrupa başta olmak üzere 30'un üzerinde ülkeye ihraç ediliyor. Üretim ve ihracat potansiyeliyle kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayan şalgamda, artan taleple birlikte üreticilerin mesaisi de yoğunlaştı.