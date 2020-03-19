35 yıllık bir geçmişe sahip olan İskenderunlu Şampiyon Fitre, her türlü araç için yağ, yakıt, hava ve hidrolik filtre üretiyor. Üretiminin yüzde 52’sini 89 ülkeye ihraç eden şirket bu yıl 100 ülkeye ulaşmayı planlıyor. Geçen yılı 100 milyon TL ciro ile kapatan Şampiyon, 2020’de ise yüzde 20 büyüme hedefliyor.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

Temelleri 1985 yılında Şahap Yılmaz tarafından İskenderun’da atılan Şampiyon Filtre; otomobil, minibüs, midibüs, otobüs, tarım ve iş makineleri, kamyon, çekici off road makine ve ekipmanlar ile çalışan her türlü sıvı ve hava filtrelendirme gruplarına yağ, yakıt, hava ve hidrolikfiltre üretiyor.

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’nde 16 bin metrekarelik kapalı alanda bulunan üretim tesisi, aylık 600 bin adetlik üretim kapasitesine sahip.

İç piyasa satış, pazarlama ve dış ticaret faaliyetlerini İstanbul’da yürüten şirket, yaklaşık 3 bin 500 ürün çeşidine sahip.

Bugün 89 ülkeye ihracat da yaptıklarını belirten şirketin ikinci kuşak temsilcisi Selahattin Yılmaz, “89 ülkede dakikada 12 adet ürün satan bir firma konumundayız.

Üretimimizin yüzde 52’sini ihraç ediyoruz. Bu yıl ihracat yaptığımız ülke sayısını 100’e çıkaracağız” diyor.

Geçen yılı 100 milyon TL ve üzeri ciro ile kapattıklarını ifade eden Yılmaz, bu yılda geçmiş yıllarda olduğu gibi en az yüzde 20 oranında büyümeyi hedeflediklerini söylüyor.

İLK 10 ÜRETİCİDEN

Şampiyon Filtre bugün 450 kişiye istihdam sağlıyor. Büyüme trendini sürdürerek, 2023 yılında yaklaşık bin kişiye doğrudan istihdam yaratmayı hedefleyen şirket, bu yönde yatırımlarına devam ediyor. Portföyünde; yakıt filtreleri, yağ filtreleri, hidrolik filtreler, hava filtreleri ve madeni yağ satışımız olmak üzere 3 bin 500 çeşit ürün bulunuyor.

Selahattin Yılmaz, otomotiv ana sanayi ve aftermarket için arz – talep dengesine göre mevcut üretimlerinin aylık 600 bin adet olduğunu, üretim kapasitelerinin ise aylık 1 milyon adede kadar çıkabileceğini belirtiyor. İskenderun Sarıseki Organize Sanayi Bölgesi’nde 16 bin metrekarelik kapalı tesislerinde üretim gerçekleştirdiklerini söyleyen Selahattin Yılmaz, “Türkiye, Ortadoğu, Afrika’daki ilk 5 fabrikadan ve Avrupa’yı dahil edersek ilk 10 üreticiden bir tanesiyiz” diye ekliyor.

İKİ STRATEJİ

Şirketin direk satışlar, yetkili satıcılar ve distribütör satış kanallarında toplam 450’yi aşkın iç piyasa müşterileri mevcut. 1985 yılından bu yana ihracat da yapan şirket, 1998 yılından itibaren de profesyonel anlamda ilk dış ticaret departmanını oluşturmak üzere aksiyon aldı.

Dış pazarlamada iki temel strateji izlediklerini dile getiren Selahattin Yılmaz, şöyle devam ediyor: “Birincisi, ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmaya yönelik… Özellikle 2008 mali krizi ile birlikte birçok işletme gibi biz de gördük ki, belli bir bölgeye odaklanmak riskli.

Biz öncesinde de bu riskin bilincinde hareket ederek sadece Avrupa’ya ya da sadece Ortadoğu ülkelerine yönelmekle yetinmedik. 2008 öncesinden de Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ülkeleri, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ülkeleriyle riski yaymıştık.

Bu nedenle 2008 krizi, ardından Ortadoğu’da yaşanan siyasi çalkantılar, ihracatımızda çok ciddi riskler doğurmadı.” Şirket bu çerçevede söz konusu bölgelerde, daha çok sayıda ülkede ürünlerini pazarlanmasını sağlamaya çalışıyor. İkinci strateji ise, her bir ülkedeki ihracatını artırmaya yönelik.

Bu konuda da potansiyeli yüksek hedef pazarlarında, temsilci ve distribütörlerle çalışarak pazarlama faaliyetlerini yoğunlaştırıyor. Uzun vadede o pazarlarda kalıcı olmayı hedefliyor.

SEKTÖRÜNDEKİ TEK AR-GE MERKEZİ

Şampiyon Filtre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından filtre sektöründe ilk ve tek AR-GE merkezi olarak tescil edilmiş durumda. 2018 yılı içerisinde 12 projeyi tamamlayan şirket, geçen yıl da 15 aktif projesiyle son tüketiciye inovatif hizmetler sunmayı sürdürdü.

AR-GE ve Kalite Güvence departmanlarında 10 kişinin üstünde bir ekipleri bulunduğunu söyleyen Selahattin Yılmaz, “Patentli ürününüz henüz yok ancak, çalıştığımız motor üreticilerinin onaylı tedarikçi listelerinde yer alıyoruz. Henüz bir çözüm ortaklığı talebi oluşmadı. Ancak başta yerli otomobilimiz için ilk patentli ürünümüzü derhal devreye almaya hazırız” diye ekliyor.

İHRACATIN PAYI ARTACAK

İlk ihracatını Sudan’a yapan şirket bugün üretiminin yüzde 52’sini ihraç ediyor. Bu oranı önümdeki yıllarda daha da artırmayı planlıyor. Aralarında Almanya’dan Brezilya’ya, Katar’dan Mariutus’a Angola’ya kadar pek çok ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Selahattin Yılmaz, bugün 10 milyon dolar olan ihracatlarını döviz bazında her yıl yüzde 12 artırmayı hedeflediklerini söylüyor.

Selahattin Yılmaz, şunları anlatıyor: “Aşağı yukarı bu pazarlar içinde ilk 20 ülke ile ihracatımızın yüzde 60’ını gerçekleştiriyoruz. 3 bin 500 adet ürünümüz var ve bu ürünlerin tamamını kendimiz üretiyoruz. Alt tedarikçileri kullanmıyoruz. Mesela kendi bünyemizde matbaamız var. Kendi tutkalımızı kendimiz yapıyoruz. Yan kuruluşlarımız var. Dışarıya olabildiğince az bağımlı çalışıyoruz.”

YENİ YATIRIM

Şirket yatırımlarını da sürdürüyor. Bir yandan kalite geliştirme çalışmalarına diğer yandan da verimlilik yükseltmeye yönelik teknoloji yatırımlarına devam ediyor. Mevcut fabrikalarının fiziki anlamada büyümesinin mümkün olmadığını söyleyen Selahattin Yılmaz, o nedenle Hatay Osmaniye’de 81 bin metrekarelik bir fabrika sahası satın aldıklarını belirtiyor.

Selahattin Yılmaz, “Mevcut üretim tesisimize ek olarak yeni üretim tesisimizi projelendiriyoruz. 10 milyon TL’nin üzerinde bir tarımı olacak. Yeni tesisimizin inşaatına 2021 yılında başlamayı ümit ediyoruz. Bu tesisin 2023 yılında devreye girmesini planlarken, burada yıllık 15 milyon adetlik üretim planlıyoruz.

Bu kapsamda yıllık en az 10 ila 15 büyüme öngörülerimize göre aksiyon alıyoruz. Hedefimiz, bu yıl ürünlerimizi 100 ülkeye ihraç etmek” diye anlatıyor.