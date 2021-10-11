Gıda teknolojileri pazarı hem girişimcilerin hem de yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Fazla Gıda Kurucu Ortağı ve CEO’su Olcay Silahlı, gıda girişimlerine yatırımların arttığını ve yeni turda Türkiye’den ve Avrupa’dan yatırım aldıklarını belirterek, “Artık yurtdışına açılma vakti” diyor.

KOBİ Girişim Eylül 2021 tarihli sayıdan

Fazla Gıda, 2015 yılında kurucuları Olcay Silahlı ve Arda Eren’in İklim Eylemi’ne yönelik teknoloji tabanlı bir girişim ile çözüm bulma amacı ile fikir olarak ortaya çıktı. Gıda atığı kaynaklı oluşan karbon salımı iklim değişikliğine sebep olan karbon salımının yüzde 8’ini oluşturuyor.

Gıda tedarik zincirinde oluşan gıda atığının 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltılması için teknoloji tabanlı çözümler oluşturmak amacı ile yola çıkan girişimciler, 2016 yılında Fazla Gıda’yı resmi olarak kurarak özel sektörde konu üzerinde farkındalık yaratma çalışmalarına başladı.

Şirket, etki odaklı bir girişim olarak 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na dikkat çekmek ve yeni girişimlerin oluşması konusunda örnek oluşturmayı hedefliyor. Fazla Gıda’nın bulut tabanlı platformu aracılığıyla, firmaların fazla gıdaları insan tüketimine uygun durumdaysa bağış olarak hijyenik koşullarda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

İnsan tüketimine uygun olmayan gıdalar ise döngüsel ekonomiye katılarak, finansal ve çevresel değer yaratmak için yeni nesil ve çevreci işletmelerin hayvan yemi, biyogaz, biyo-dizel gibi dönüşüm mekanizmalarına hammadde olarak aktarılıyor.

YABANCI YATIRIM ALIYOR

Fazla Gıda Kurucu Ortağı ve CEO’su Olcay Silahlı, “Gıda teknolojileri pazarı hem girişimcilerin hem de yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Yurtdışından büyük bir ilgi var” diyor. Fazla Gıda’nın ilk iki yatırımcısının Alman ve Amerikan Fonu olduğunu hatırlatan Silahlı, yeni yatırım turunda da biri Almanya’dan olmak üzere toplam dört farklı fondan yatırım aldıklarını söylüyor.

Bu yatırımla beraber Türkiye’deki ürün ve teknoloji geliştirmesini hızlı bir şekilde tamamlayıp bu yıl sonuna doğru Avrupa’ya açılarak hızlı bir şekilde büyümeyi hedeflediklerini kaydeden Silahlı, şunları söylüyor: “Son dönemde yurtdışında ve globalde ciddi bir finansal kaynak söz konusu.

Bu anlamda girişimlerin de kaynak bulması ve globali düşünmesi için doğru zaman. Türkiye birçok teknoloji ve ürünü geliştirmek için çok iyi ülke. Çünkü nüfusumuz ve ekonomimiz yeterli. Birçok alanda test yapabiliyor, ürün ve hizmet geliştirebiliyoruz.

Fakat zaman artık bunları yurtdışına da açma, tanıtma ve büyüme zamanı.” Su kaynaklarının yüzde 89’unun gıda üretimine gittiğini dile getiren Silahlı, “Artık daha fazla üretmeye değil, daha verimli ve daha doğru üretmeye ihtiyacımız var. Gıdanın su ayak izi de çok yüksek.

Bu anlamda da çok daha verimli olmak, ihtiyaç kadar üretmek, planlamak ve yerelleşmek çok kıymetli” diyor. Fazla Gıda, birlikte çalıştığı gıda üreticileri, perakendeciler, distribütörler, restoran, otel ve catering firmalarına dijitalleşmiş ve bütüncül atık veri analizi, yönetimi, takibi ve raporlama çözümleri sunuyor.

DÜNYADAKİ DOKUZ ETKİ ODAKLI GİRİŞİMDEN BİRİ SEÇİLDİ

Fazla Gıda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(DNDP) tarafından desteklenen Accelerate 2030 Hızlandırma Programı’na seçilen dünyadan dokuz etki odaklı girişimden biri seçildi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından organize edilen 2017 Cenevre Sosyal Fayda Zirvesi’nde Türkiye’den tek temsilci olarak yer aldı.