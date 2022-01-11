2021’i oldukça olumlu geçiren girişimcilik ekosisteminin 2022 yılından da umudu büyük. Oyun, sanal ve artırılmış gerçeklik, yapay zeka, sağlık teknolojileri ve fintech alanlarının yoğun ilgi görmesi, yatırım ve unicorn sayısının artması bekleniyor.

26 Aralık 2021 – 08 Ocak 2022 tarihli sayıdan.

2021 yılı tüm belirsizliklerine rağmen Türkiye girişimcilik ekosistemi için olumlu geçti. KPMG’nin raporuna göre, Türkiye’de 2021 yılının ilk çeyreğinde 60 girişim 508,5 milyon dolar yatırım aldı.

Böylece 2020 yılı ilk çeyrek yatırım miktarının 5,5 katına ulaştı ve iki de unicorn çıkardı. İkinci çeyrekte yatırım alan girişim sayısı 57’ye düşmesine rağmen Türkiye’de girişimler toplamda 727 milyon dolar aldı.

2021’in üçüncü çeyreğinde ise Türkiye girişim ekosistemi, üçüncü çeyrekte 68 işlemle çeyreklik bazda işlem sayısında rekor seviyeye ulaştı, yatırımların toplam işlem hacmi ise 90,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Trendyol, 16,5 milyar dolarlık değerlemeyle aldığı 1,5 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’nin ilk decacorn’u oldu. Getir ise 7,5 milyar dolarlık değerlemeyle aldığı 550 milyon dolarlık yatırımla çok kısa bir süre içinde decacorn olabileceğinin sinyallerini verdi.

Dream Games geçtiğimiz haziran ayında aldığı 155 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’nin dördüncü unicorn’u olmayı başardı. HepsiBurada NASDAQ’ta halka arz edilen ilk Türk şirketi oldu ve ayrıca Türkiye’de kurulan Udemy de 2021 yılında NASDAQ’ta halka arz oldu.

YURTDIŞI ODAKLI GİRİŞİMLER

Bunun yanında teknoloji girişimlerinin sayısı ve yatırım alma oranları da arttı. Pan-deminin dijital dönüşümü hızlandıran etkisi, girişimcilik ekosistemine olan ilgiyi oldukça artırdı.

Girişimlerin dijital yerli oluşları ve yüksek adaptasyon güçleri hem bireylerin hem kurumların pandemi sürecinde ihtiyaç duydukları hizmetlere girişimler sayesinde hızlıca ulaşmalarını sağladı.

Bu durum hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların girişimcilik eko-sistemindeki potansiyeli fark etmelerine ve bu

alana yönelmelerine neden oldu.

Artan döviz kurları ve diğer döviz kurlarında yaşanan enflasyon ise girişim ekosistemine yatırım yapmayı önemli bir yatırım aracı haline getirdi. Ayrıca yurtdışı odaklı girişimlere de yatırım ilgisi arttı. Peki 2022 yılında start up ekosistemini neler bekliyor?

ÖNE ÇIKACAK ALANLAR

2022 yılında; oyun, sanal gerçeklik, NFT, artırılmış gerçeklik (AR), blockchain, sağlık teknolojileri ve fintech alanlarının yoğun ilgi göreceğini söyleyen Revel Games Kurucu Ortağı ve Q Angels Kurucu Başkanı Ayşe İnal, start up’ların yatırım alma trendinin artarak devam edeceğini belirtiyor.

İnal, “2021’de olduğu gibi e-ticaret, teslimat ve lojistik, mobilite, enerji, deep-tech ve SaaS sektörlerinde faaliyet gösteren girişimler büyümeye devam ederken daha çok unicorn çıkaracağımıza eminim” diyor.

Insha Ventures Genel Müdür Vekili Hasan Sami Bayansar ise fintech girişimlerinin 2021 yılını yatırımlar ve birleşmelerle oldukça hareketli geçirdiğini söylüyor. 2022 yılında da bu hareketliliğin artarak devam edeceğini öngören Bayansar, Türkiye’yi global bir fintech merkezine dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

2022’de en azından unicorn adaylarını daha belirgin bir şekilde görebiliriz. Getir gibi global bir markanın fintech ekosisteminden çıkabileceğine inanıyoruz” diyen Bayansar, yatırım alanında da fintech destekli projelerin ses getirebileceğini vurguluyor.

DEĞERLEMELER ARTACAK

Teknoloji şirketlerinin önümüzdeki 20-30 yıllık süreçte büyük endüstri ve enerji şirketlerinin, büyük finans kuruluşlarının piyasa değerlemelerinin çok üzerinde olacağına dikkat çeken Angel Effect Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akar’ın 2022 yılına ilişkin tahminleri şöyle: “2022’de ve takip eden yıllarda finansal teknolojiler, lojistik, e-ticaret, sağlık teknolojileri, büyük veri, robotik teknolojiler, yapay zeka algoritmaları ve sürdürülebilir gıda ve tarım teknolojileri gibi alanlar önümüzdeki yıllarda yatırım için daha da cazip olacak. İlerleyen yıllarda hem girişimlere yapılan yatırımlar hem ortaya çıkacak unicorn’lar katlanarak artacak.”

YATIRIM ALMAYA DEVAM

SaaS girişimlerinin ölçeklenebilirliği nedeniyle yatırım alma potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden hiVC CEO’su Bora Şahinoğlu’na göre ise siber güvenlik özelindeki girişimler daha öne çıkacak.

Yapay zekâ temelli girişimlerin de geleceğinin parlak olduğuna dikkat çeken Şahinoğlu, sağlıklı yaşam ve çevreci çözümlerin de yine yatırım alma potansiyelinin yüksek olduğunu ifade ediyor.

Şahinoğlu, “Türkiye’nin potansiyeli yüksek. Türk unicorn’lar da exit’leri hızlandıracaklar. Bir ile üç yıl arasında Türkiye girişimcilik eko-sisteminde 10 unicorn daha olmasını bekliyorum” diyor.

ScaleX Ventures Kurucu Ortağı Dilek Dayınlarlı da derin teknoloji, siber güvenlik, uzaktan eğitim, market alışverişi teslimatı, tele-sağlık ve dijital fitness pandeminin de etkisiyle öne çıkan başlıca alanlar olduğunu ve bu alanlardaki trendin devamlılığını 2022 yılında da göreceğimizi belirtiyor.

Ayrıca dijital ayak izindeki artışın bir sonucu olarak kurumsal yazılımlar ve siber güvenlik alanlarında da büyük fırsatlar öngördüklerini kaydeden Dayınlarlı, 2022 yılında da start up’ların yatırım alma trendinin devam edeceğini vurguluyor.

COMMENCIS CEO’SU VE MELEK YATIRIMCI FIRAT İŞBECER “2022’DE BİRÇOKEXIT OLACAK”

“Start up yatırımlarında hala çok gerideyiz. Tepedeki en çok yatırım alan beş şirketi çıkardığımızda halen çok düşük bir hacimde tohum ve tohum sonrası yatırım oluyor. Trend olarak iyiye gidiyoruz ama dünyada 2022 o kadar kolay geçmeyecek, zira ucuz para devrinin sonuna yaklaşıyoruz.

Türkiye’de de yansımaları olacak. 2022 yılının başında bir exit (çıkış) furyası olacağını düşünüyorum. Yıl sonuna doğru bu yavaşlayacaktır. Döviz kuru dolayısıyla çok enteresan gelişmeler görebiliriz. Getir’in Şok’a ortak olması gibi yeni ekonomi mensubu şirketlerin eski ekonomiye mensup kurumları satın aldığı bir ortam oluşacak.”

ENDEAVOR TÜRKİYE YKB EMRE KURTTEPELİ “UNİCORN SAYISI 10’A ULAŞACAK”

“Geçtiğimiz yıl kurumsal yatırım şirketlerinin yatırım oranlarında ciddi bir yükseliş oldu, bu trend devam edecek.

2022’de pandemi kısıtlamaları kalktıkça bu yatırım dalgasının süreceğini, ulaşım, turizm gibi sektörlerin de toparlandıkça yatırım açısından 2022’nin daha iyi olacağını düşünüyorum.

Özellikle mobil oyun sektöründe hareketlilik uzun bir süre daha devam edecek. Pandemi dönemiyle odak noktasına oturan sağlık, uzaktan eğitim, uzaktan çalışmayı destekleyen kurumsal ve bireysel ürünler, dijital ödeme sistemlerinde büyük potansiyel var.

Global ürün sunabilen, global büyüyebilen girişimlerin büyük yatırım alma ve yüksek değerlemelere ulaşma imkanı çok daha yüksek. Unicorn sayısının 2-3 yıl içinde 10’a varacağına inanıyorum.”