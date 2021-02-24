Tolga Urcu’nun 2020 yılının ilk yarısında hayata geçirdiği AirSada, iş insanlarının, üst düzey bürokratların ve çok uluslu şirketlerin ulaşım ihtiyaçlarını farklı bir modelle ve iş jetleriyle karşılamak amacıyla kuruldu. Filo sayısını hızla artırarak aylık uçuş frekansını 150’ye çıkartmayı planlayan şirketin 2023 yılında halka arzının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Pandeminin etkilediği ilk sektörlerden biri olan havacılık sektörü, yolcu talebinin azalması ve dünya hava ulaşımının trafiğe kapatılması gibi nedenlerden ötürü zor bir virajdan dönüyor.

Pandemi öncesinde, günde 20 milyona yakın insana hizmet veren sektör, krizden çıkış yolunu aşının yaygın olarak kullanılmasında görüyor.

Bu dönemde özel hava taşımacılığı sektörü de pandemi sonrası döneme kadar ve belki de bundan sonra sürekli kullanılmak üzere özel jet hizmetlerini öne çıkarmaya başladı.

Bu alanda yeni yeni ortaya çıkan Türk yatırımları da dikkat çekiyor. Anne babası THY emeklisi olan ve havacı bir aileden gelen Tolga Urcu’nun 2020 yılının ilk yarısında hayata geçirdiği AirSada, bunlardan biri.

Şirket Ortadoğu’da iş yapan ya da o bölgede yaşayan iş insanlarının, üst düzey bürokratların ve çok uluslu şirketlerin ulaşım ihtiyaçlarını farklı bir modelle ve iş jetleriyle karşılamak amacıyla kuruldu.

Filo sayısını hızla artırarak aylık uçuş frekansını 150’ye çıkartmayı planlayan şirketin 2023 yılında halka arzının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.