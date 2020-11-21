30 yıllık bir geçmişe sahip olan Atlas Kırtasiye, bünyesindeki bin 200 markayı ve 35 bine yakın ürün çeşidini tüketicilerle buluşturuyor. 30 milyon TL cirolu şirket, pandemi döneminde online tarafta ciddi bir büyüme yakaladı.

Özlem Bay Yılmaz

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KOBİ Girişim Kasım sayısından

Temelleri 1990 yılında atılan Atlas Kırtasiye bugün 4 mağazası ve 2 farklı kategorideki e-ticaret siteleriyle; kırtasiye, kitap, oyuncak, sanatsal, elektronik ve hediyelik eşya kategorilerinde hizmet veriyor. Bünyesinde bin 200 marka, 35 bine yakın ürün çeşidi olan şirket, 90 yayınevi bölge bayiliğine de sahip.

30 milyon TL cirolu şirketin yönetim kurulu üyesi Burak Saruhan, Türkiye’de kırtasiye sektörünün okul sezonu satışlarından çıkıp 12 ay iş yapabilen hale geldiğini söylüyor. Saruhan, “Kırtasiye dünden bugüne anlayışını değiştirerek çok farklı noktalara gelmiş sadece okulda değil, ofiste, kurumda ve evde kullanılıyor” diyor.

Pandemi döneminde özellikle cadde mağazalarının ve internet satışlarının geçen yıla göre cirosal ve adetsel bazda ciddi oranda arttığına değinen Saruhan, “Müşterilerimizin büyük bir kısmı evde aileleri ile vakit geçirmeleri nedeniyle kutu oyunları, puzzle ve sanatsal ürünler satın alıyor.

Bu ürünlerde satışlarımız yüzde 200’lük bir artış gösterirken, kırtasiye genelinde ise yüzde 69’ luk bir büyüme gerçekleşti” diye ekliyor.

METREKARELER BÜYÜDÜ *

Bugün kırtasiyenin içinde sanatsal ürünler, boyama kitapları, işletme formları, el damgaları, karbon kâğıtları gibi ürünler de yer almaya başlamış durumda.

Öte yandan kırtasiye trendlerine bağlı olarak bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin fiziksel yapılarını da değiştiğini söyleyen Burak Saruhan, şunları anlatıyor: “Mekânsal olarak faaliyet gösterdikleri alanlar 50-100 metrekarelerden bin -2 bin metrekareler çıkmış bulunuyor.

Raflar artık sürekli güncellenmekte ve hizmet şekli de farklılaşmakta. Kırtasiye giderek caddelerde daha büyük metrekareli alanlara sahip perakendecilerde ve toptancılarda satılmaya başlandı. Daha sonra zincir mağazalara, alışveriş merkezlerine (AVM), plazalara giren kırtasiye, son olarak teknolojinin ilerlemesi ile e-ticarette de yerini aldı.”

KIRTASİYE ORTALAMASI *

Tüm sektör olarak pandemide morallerini yüksek tutarak öğrencilerin uzaktan eğitimli döneme kırtasiye ürünleriyle motive olmalarına gayret ettiklerini vurgulayan Saruhan, şöyle devam ediyor: “Alışveriş ortalamalarında özellikle COVID-19 öncesi her 10 kişiden 3’ü kırtasiye alışverişini online olarak yapıyordu.

Bu dönemde ise 10 kişiden 5’i online alışveriş yaptı. Fakat Türk alışverişçisi için belirli ürün gruplarında ürünü dokunarak, hissederek seçmek ve mağaza içindeki deneyimi hala çok önemli. Yeni eğitim döneminde bir öğrencinin kırtasiye alışveriş ortalaması yaklaşık 300 TL tutarında.”

SOSYAL MEDYA ETKİSİ *

Uzaktan eğitim döneminde sektördeki kalıcılığın temel ilkesinin online satışın ivmesini yükselterek sürdürebilir kılmak olduğunu düşünen Saruhan, “Satışlarımızın devamlılığı için yardimcikitaplar.com ve atlaskirtasiye.com sayfalarımızdan, hem sosyal medya hem de görsel medya üzerinden kampanya tanıtımlarımıza devam etmekteyiz.

Sosyal medya trendleri çok çabuk değiştiriyor. Bu talebi en kısa zamanda karşılamazsanız müşteri hemen alternatif aramakta. Uzaktan eğitim gençlerin çok aktif olduğu sosyal medya dinamiklerine kadar etkisini gösteriyor” diye anlatıyor.